EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Соцсети вернули моду на iPhone 15-летней давности

2 минуты чтения 10:50 | Обновлено: 12:21
Соцсети вернули моду на iPhone 15-летней давности

За последний год значительно увеличился спрос на почти 16-летний четвертый iPhone. По данным компании Compare and Recycle, количество поисковых запросов в Google по фразе «купить iPhone 4» выросло почти в 10 раз — на 979%, передает TechRadar.

Одной из причин возвращения в моду устаревшей модели iPhone издание называет тренд на эстетику старых камер в соцсетях. Так, почти 350 тысяч видеороликов в TikTok и около 700 тысяч постов в Instagram опубликованы с хэштегом #digicam. Это объясняется ностальгией зумеров и миллениалов по технике, на которой они выросли, а также общей модой на 2000-е.

Отмечается, что четвертый iPhone значительно уступает по техническим характеристикам последним моделям. Он оснащен камерой на пять мегапикселей с пятикратным цифровым зумом и возможностью съемки видео в разрешении 720p. В то же время iPhone 17 Pro имеет три 48-мегапиксельные камеры, 40-кратный цифровой зум и запись видео в формате 4K.

Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
Общество9 минут чтения

Однако, как пишет TechRadar, современных поклонников старых iPhone привлекает не качество фотографий, а скорее зернистость и относительная необработанность, тогда как снимки современных моделей некоторые пользователи считают слишком обработанными и из-за этого нереалистичными.

Исследователи из Compare and Recycle посоветовали соблюдать меры безопасности при использовании iPhone 4 и других моделей, поскольку Apple объявила их устаревшими еще в 2016 году, а последнее обновление безопасности для них вышло за два года до этого. Сейчас обновления программного обеспечения получают только iPhone 11 и более новые модели.

Эксперты предупредили, что на старых iPhone не следует входить в личные учетные записи и хранить конфиденциальные данные. Также пользователям советуют не подключать устройства к Wi-Fi и мобильной сети, не вставлять SIM-карту и держать iPhone в режиме полета. Для передачи данных рекомендуется использовать проводное соединение вместо AirDrop и iCloud.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Pixabay

Посмотрите другие материалы

Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января
Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01 8 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ: у Кадырова отказали почки
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ: у Кадырова отказали почки
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом