Соцсети вернули моду на iPhone 15-летней давности

За последний год значительно увеличился спрос на почти 16-летний четвертый iPhone. По данным компании Compare and Recycle, количество поисковых запросов в Google по фразе «купить iPhone 4» выросло почти в 10 раз — на 979%, передает TechRadar.

Одной из причин возвращения в моду устаревшей модели iPhone издание называет тренд на эстетику старых камер в соцсетях. Так, почти 350 тысяч видеороликов в TikTok и около 700 тысяч постов в Instagram опубликованы с хэштегом #digicam. Это объясняется ностальгией зумеров и миллениалов по технике, на которой они выросли, а также общей модой на 2000-е.

Отмечается, что четвертый iPhone значительно уступает по техническим характеристикам последним моделям. Он оснащен камерой на пять мегапикселей с пятикратным цифровым зумом и возможностью съемки видео в разрешении 720p. В то же время iPhone 17 Pro имеет три 48-мегапиксельные камеры, 40-кратный цифровой зум и запись видео в формате 4K.

Однако, как пишет TechRadar, современных поклонников старых iPhone привлекает не качество фотографий, а скорее зернистость и относительная необработанность, тогда как снимки современных моделей некоторые пользователи считают слишком обработанными и из-за этого нереалистичными.

Исследователи из Compare and Recycle посоветовали соблюдать меры безопасности при использовании iPhone 4 и других моделей, поскольку Apple объявила их устаревшими еще в 2016 году, а последнее обновление безопасности для них вышло за два года до этого. Сейчас обновления программного обеспечения получают только iPhone 11 и более новые модели.

Эксперты предупредили, что на старых iPhone не следует входить в личные учетные записи и хранить конфиденциальные данные. Также пользователям советуют не подключать устройства к Wi-Fi и мобильной сети, не вставлять SIM-карту и держать iPhone в режиме полета. Для передачи данных рекомендуется использовать проводное соединение вместо AirDrop и iCloud.