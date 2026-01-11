Министр обороны Британии рассказал о желании похитить Путина

Во время визита в Киев министр обороны Великобритании Джон Хили сказал, что хотел бы похитить Владимира Путина, чтобы предать его правосудию. Так он ответил на вопрос журналиста издания Kyiv Independent о том, кого из мировых лидеров он захватил, если бы мог.

«Я бы взял Путина под стражу, привлек бы его к ответственности за военные преступления. Привлек бы его к ответственности за то, что я видел в Буче во время одного из первых моих визитов в Украину», — сказал Хили.

Ранее о том, отдал бы он приказ захватить Путина, спросили президента США Дональда Трампа. «Я не думаю, что в этом будет необходимость. У меня всегда были с ним хорошие отношения», — ответил глава Белого дома.

Это произошло после успешной американской операции по похищению на тот момент действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены. Позже президент Украины Владимир Зеленский предложил США подумать об операции по захвату главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Пусть они сделают какую-то операцию с этим, как его, — с Кадыровым. С этим убийцей. Может, тогда Путин увидит это и задумается», — отметил Зеленский.

Американские военные захватили Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес 3 января и доставили их в США. Обоим предъявлены обвинения в «наркотерроризме» и сговоре с целью ввоза кокаина и хранения оружия. Как сообщалось позже, Мадуро предлагали убежище в России, но он отказался.