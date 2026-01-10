Трамп ответил на вопрос о возможном захвате Путина

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вопрос о вероятности операции по захвату Владимира Путина. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Вопрос прозвучал на фоне недавней военной операции США по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, за которой, по словам журналиста, наблюдал весь мир. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если подобные методы работают в отношении диктаторов, значит, у Вашингтона есть понимание дальнейших шагов.

Журналист задал Трампу прямой вопрос: отдал бы он приказ, чтобы захватить Владимира Путина?

«Я не думаю, что в этом будет необходимость. У меня всегда были с ним хорошие отношения», — ответил американский президент.

По его словам, Путин «не боится Европы, но боится США» под его руководством. «Никакого страха перед Европой у него нет. Понимаете, Европа отстала. Ей нужно взять себя в руки», — добавил Трамп.

Комментируя переговоры о завершении войны в Украине, президент США добавил, что «в итоге мы его урегулируем». «Я хотел бы, чтобы нам удалось сделать это намного быстрее, потому что умирает много людей, в основном солдаты»,— указал он.

3 января США провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой американские спецподразделения захватили президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Спустя два дня суд в Нью-Йорке предъявил им обвинения в «наркотерроризме», сговоре с целью ввоза кокаина в США и незаконном хранении оружия.

Николас Мадуро и Силия Флорес свою вину не признали. Следующее судебное заседание назначено на 17 марта.

Ранее в интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп заявил о своих планах провести наземную операцию в Мексике. По его словам США намерены «начать удары по суше, направленные против наркокартелей», которые, как он утверждает, фактически контролируют страну. Трамп добавил, что ему «очень грустно наблюдать за тем, что происходит с Мексикой».