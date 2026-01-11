EN
Умер основатель Grateful Dead Боб Вейр

2 минуты чтения 09:13 | Обновлено: 09:25

Гитарист и один из основателей легендарной американской рок-группы Grateful Dead Боб Вейр умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщают газета The New York Times и телеканал NBC News.

«Он мирно ушел из жизни в окружении близких, мужественно победив рак так, как мог только Бобби», — говорится в заявлении на официальном сайте музыканта.

Причиной смерти Вейра стали проблемы с легкими, ставшие следствием онкологического заболевания, которое ему диагностировали летом прошлого года. 

Группа Grateful Dead была основана в 1965 году. Сначала коллектив выступал под названием Mother McCree’s Uptown Jug Champions, а в ее состав, кроме Вейра, вошел будущий ведущий гитарист и вокалист группы Джерри Гарсии. Он умер в 1995 году.

11-летний мальчик пропал без следа
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
Криминал7 минут чтения

Несмотря на средние продажи пластинок, агрессивный гастрольный график Grateful Dead, который сочетался с политикой, позволявшей фанатам записывать концерты и обмениваться любимыми записями, позволил создать органично растущую фан-базу на протяжении десятилетий.

«Мы не записывали великолепных альбомов. Мы были очень хороши в живых выступлениях. И именно этого хотели люди», — говорил сам Вейр в одном из интервью журналисту Дэну Ратеру.

Grateful Dead получила широкую известность благодаря выступлениям на музыкальных фестивалях в Вудстоке и Монтерее, а спустя десятилетия творческой деятельности критики не раз называли коллектив символом эпохи и одной из величайших рок-групп в истории.

