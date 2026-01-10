EN
Названы самые пунктуальные аэропорты и авиакомпании мира

2 минуты чтения 18:12

Компания Cirium, занимающаяся аналитикой в области авиации, опубликовала отчет под названием «Обзор показателей пунктуальности за 2025 год». Он представляет собой рейтинг наиболее пунктуальных авиакомпаний как в мире в целом, так и в отдельных регионах, а также список самых пунктуальных аэропортов, которые распределили в зависимости от их размера.

Под пунктуальностью авиакомпаний понимается прибытие самолета к своему выходу в течение 15 минут от запланированного времени. Пунктуальность аэропортов измеряется по количеству вовремя вылетающих рейсов.

«Даже при ясном небе авиакомпании столкнулись со структурными ограничениями, нехваткой персонала, закрытием воздушного пространства, проблемами с цепочками поставок и частыми сбоями из-за погодных условий. Несмотря на эти трудности, отрасль показала впечатляющие результаты», — прокомментировал отчет директор Cirium Джереми Боуэн.

Так, самой пунктуальной авиакомпанией мира оказалась Aeromexico с уровнем пунктуальности 90,02%. За ней в мировом рейтинге идут Saudia (86,53%) и SAS (86,09%).

Региональными победителями стали Delta Air Lines (Северная Америка), которая заняла первую строчку пятый год подряд, Iberia Express (Европа) — в третий раз подряд, Philippine Airlines (Азиатско-Тихоокеанский регион), Copa Airlines (Латинская Америка) — в 11-й раз подряд и Safair (Ближний Восток и Африка).

Платиновую награду получила также Qatar Airways, которую признали лучшей авиакомпанией. Британская авиакомпания Virgin Atlantic показала наибольшее улучшение показателей пунктуальности за прошедший год — с 74,02% в 2024 году до 83,45% в прошлом.

Платиновую награду среди воздушных гаваней получил международный аэропорт Стамбула. Отмечается, что при вручении этой награды учитывается операционная сложность, влияние на пассажиров во время сбоев в работе и динамика роста. Самым пунктуальным среди крупных аэропортов стал международный аэропорт Артуро Мерино Бенитес в Чили, среди средних — международный аэропорт Токумен в Панаме, а среди малых — международный аэропорт Хосе Хоакин де Ольмедо в Эквадоре.

