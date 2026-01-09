EN
Россия ударила «Орешником» по Украине за неподтвержденную атаку на резиденцию Путина

2 минуты чтения 09:23 | Обновлено: 10:26

Минобороны России сообщило, что в ночь на 9 января российские войска нанесли удар баллистической ракетой «Орешник» по территории Украины. По информации ведомства, это стало ответной реакцией на отрицаемую Киевом атаку по резиденции Владимира Путина.

«Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа», — говорится в заявлении ведомства. 

В Минобороны утверждают, что целью ударов Вооруженных сил были «критически важные объекты на территории Украины», которые, по итогу, «были достигнуты». 

«Поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины», — заявили в ведомстве.

Ранее украинские СМИ писали, что российские войска могли нанести удар по Львовской области в ночь на 9 января именно «Орешником». Официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил «РБК-Украина», что удар мог быть осуществлен с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Именно с этого полигона Россия в 2024 году впервые запустила по Днепру свою баллистическую ракету.

Мэр Львова Андрей Садовый, в свою очередь, сообщил, что пока неизвестно, осуществлялась ли атака на Львовскую область именно этой ракетой.

«Был ли это „Орешник“ — пока неизвестно. Информацию предоставят военные. Произошел удар по объекту критической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация пожара», — написал он в своем телеграм-канале. 

Украинское Воздушное командование «Запад», сообщало, что Россия нанесла удар по объектам инфраструктуры во Львове с применением ракеты, которая «двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории».

«Тип ракеты, которой российские агрессоры атаковали город, будет установлен после изучения всех ее элементов», — говорилось в заявлении. 

О российской атаке в ночь на 9 января также отчитались власти Киева. Согласно последним данным, погибли четыре человека, еще 19 пострадали, сообщал в своем телеграм-канале мэр города Виталий Кличко.

В конце декабря 2025 года  глава российского МИД Сергей Лавров обвинил ВСУ в атаке на резиденцию Путина, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал это «терактом», направленным против Путина и Дональда Трампа. Украинский президент Владимир Зеленский назвал эту информацию фейком.

При этом, Россия до сих пор не предоставила никаких подтверждений атаки со стороны ВСУ.

