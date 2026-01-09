EN
Политика

РДК призвал ФБК к ответу и предложил объединится

21:44

«Русский добровольческий корпус» (РДК), воюющий на стороне Украины, выдвинул ультиматум Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Ради совместной «деконструкции» действующей российской власти РДК предложил ФБК объединиться после политического скандала, говорится в официальном обращении корпуса.

Представители РДК захотели создать платформу, на которой они смогут представить собственный план действий по борьбе с «Кремлевским режимом». С планом, как предполагается, ознакомится ФБК, после чего стороны составят проект совместной работы по правозащите, гуманитарным направлениям, а также помощи россиянам, находящимся внутри России или в эмиграции.

Позже, как говорится в обращении РДК, к дискуссии присоединятся и другие российские оппозиционные силы. Все это делается ради того, чтобы «нивелировать последствия от действий политического руководителя» ФБК Леонида Волкова. Представители РДК дали сутки, чтобы ФБК отреагировал на их предложение.

На данный момент ФБК никак не отреагировал на предложение РДК о сотрудничестве. Глава отдела расследований ФБК Мария Певчих в соцсети X сравнила со стервятниками тех, кто продолжает обсуждать «нашумевшую переписку Волкова», и подчеркнула, что это «дурдом».

«Полноценный бросок на Москву — почему нет?»
«Полноценный бросок на Москву — почему нет?»
РДК — ультраправые. Так что, Россия действительно воюет с нацистами? Поговорили об этом с командиром формирования Денисом Никитиным.
Общество8 минут чтения

Бывшая сотрудница ФБК Анна Тирон, которая работает политическим представителем РДК, 5 января опубликовала скриншоты переписки с Леонидом Волковым. На одном из снимков было сообщение российского оппозиционера, которое тот отправил 29 декабря, вскоре после появления ложной информации о гибели командира РДК Дениса Капустина.

«В кои-то веки действительно случилась денацификация. Сдох нацик, который самим своим существованием был подарком для кремлевской пропаганды. Который со своим клоунским “корпусом” решал мутные задачи гнусного деревенского политтехнолога Буданова», — написал Волков.

Он назвал бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, его помощника и журналиста Михаила Подоляка и бывшего руководителя Главного управления разведки (ГУР), занявшего должность Ермака в офисе президента, Кирилла Буданова «пропагандистким лицемерным ворьем». Волков также выразил надежду, что все они сядут в тюрьму. 

«Что же касается моего личного сообщения, которое сегодня обсуждают, то оно, конечно, эмоциональное и резкое, как это, увы, нередко бывает с личными сообщениями. И да, я плохо отношусь к неонацистам. Если для кого-то это сюрприз, ну извините. Даже тактический союз с ними мне кажется большой ошибкой», — написал Волков, подтвердив подлинность опубликованных скриншотов. 

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

После этого власти Литвы объявили, что проверят высказывания Волкова. Департамент миграции Литвы обратился в Департамент государственной безопасности (ДГБ) с вопросом о том, представляют ли высказывания политика «угрозу национальной безопасности». Если ДГБ ответит положительно, то вид на жительство Волкова в Литве может быть аннулирован.

О смерти командира РДК Капустина стало известно 27 декабря. В официальном сообщении корпуса говорилось, что Капустин погиб во время выполнения боевой задачи на Запорожском направлении украинского фронта. Однако первого января 2026 года ГУР Украины объявило, что гибель военного была инсценирована ради предотвращения его убийства, которое, как утверждалось, заказали российские спецслужбы за 500 тысяч долларов. 

Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
