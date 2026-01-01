EN
Убитый командир РДК Денис Капустин оказался жив

2 минуты чтения 16:19 | Обновлено: 16:35

Смерть лидера «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина была инсценирована ради предотвращения его убийства. Покушение на Капустина организовали российские спецслужбы, утверждает Главное управление разведки (ГУР) Украины.

По данным ГУР, чтобы убить Капустина, воюющего на стороне украинской армии, российские спецслужбы выделили полмиллиона долларов. Операция по предотвращению убийства длилась больше месяца, а денежное вознаграждение за подставную «ликвидацию» Капустина в итоге получила украинская сторона. Деньги обещают направить на помощь ВСУ.

В пресс-релизе ГУР командира РДК называют «личным врагом диктатора Владимира Путина». Также на сайте украинской разведки появилось видео с живым Капустиным.

«Прежде всего, поздравляю вас с возвращением к жизни. Это всегда приятно. Я рад, что средства, полученные за заказ вашей ликвидации пошли на помощь нашей борьбе. Желаю нам всем и вам лично успехов», ― заявил начальник ГУР Украины Кирилл Буданов, обращаясь к Капустину по видеосвязи.

В свою очередь Капустин рассказал, что его временное отсутствие не повлияло на успех реализации боевых задач и он готов продолжать командовать подразделением РДК.

27 декабря стало известно, что во время выполнения боевой задачи на Запорожском направлении украинского фронта погиб основатель и командир «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин. В России его дважды заочно приговаривали к пожизненному заключению, в том числе, за госизмену (статья 275 УК) и попытку совершения теракта (пункт «б» части 3 статьи 205 УК). 

«Русский добровольческий корпус» — воинское формирование в составе Вооруженных сил Украины, состоящее из граждан России. Его участники ведут боевые действия на территории Украины, а также совершают рейды на приграничные регионы России.

