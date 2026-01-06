EN
В Литве задумались о лишении Леонида Волкова ВНЖ

2 минуты чтения 17:45 | Обновлено: 18:07

Власти Литвы заинтересовались высказываниями руководителя политических проектов ФБК Леонида Волкова о главе РДК и украинских чиновниках, которые тот сделал в личной переписке. Об этом сообщило издание Delfi со ссылкой на главного советника Департамента миграции Рокаса Пукинскаса.

По его словам, Департамент миграции Литвы обратился в Департамент государственной безопасности (ДГБ) с вопросом о том, представляют ли высказывания Волкова «угрозу национальной безопасности».

В случае, если ДГБ ответит положительно, может быть принято решение об аннулировании вида на жительство российского оппозиционного политика в Литве, добавил Пукинскас.

Скриншоты переписки с Волковым 5 января опубликовала бывшая сотрудница ФБК Анна Тирон, которая работает политическим представителем «Русского добровольческого корпуса» (РДК). На одном из снимков — сообщение российского оппозиционера, которое тот отправил 29 декабря, вскоре после появления информации о гибели командира РДК Дениса Капустина.

«В кои-то веки действительно случилась денацификация. Сдох нацик, который самим своим существованием был подарком для кремлевской пропаганды. Который со своим клоунским “корпусом” решал мутные задачи гнусного деревенского политтехнолога Буданова», — написал российский политик Анне Тирон.

Сам Волков не отрицал подлинность этих сообщений, но выразил сожаление из-за своего резкого тона: «[Сообщение], конечно, эмоциональное и резкое, как это, увы, нередко бывает с личными сообщениями. Оно было адресовано бывшей сотруднице, которая занимается постоянным распространением гадостей и лжи про меня и про ФБК, присоединившись к кампании против российской оппозиции. Мне не следовало писать это сообщение, и, конечно, надо было лучше контролировать свои эмоции».

При этом руководитель политических проектов ФБК подчеркнул, что плохо относится к неонацистам и «даже тактический союз с ними» кажется ему ошибкой.

«Полноценный бросок на Москву — почему нет?»
«Полноценный бросок на Москву — почему нет?»
РДК — ультраправые. Так что, Россия действительно воюет с нацистами? Поговорили об этом с командиром формирования Денисом Никитиным.
Общество8 минут чтения

Командир РДК Денис Капустин назвал Леонида Волкова «агентом влияния кремлевских спецслужб», который «последовательно ослабляет оппозицию, рушит любые (даже намечающиеся) альянсы и вбивает клинья между ФБК и всеми остальными оппозиционными силами; распространяет клевету и слухи; размывает и без того нестройный образ российской оппозиции».

«Все эти действия… ослабляют имидж антипутинского сопротивления и в целом идеально ложатся под описание деятельности такого рода разведчика, как агент влияния», — написал Капустин.

О смерти своего командира РДК сообщил 27 декабря. Там рассказали, что Капустин погиб во время выполнения боевой задачи на Запорожском направлении украинского фронта. Первого января Главное управление разведки Украины заявило, что гибель военного была инсценирована ради предотвращения его убийства.

«Русский добровольческий корпус» — воинское формирование в составе Вооруженных сил Украины, состоящее из граждан России. Его участники ведут боевые действия на территории Украины, а также совершают рейды на приграничные регионы России.

