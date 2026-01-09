Женщина обвинила зятя в жестокой казни своей дочери

Жителя Казахстана Айбара Жанболата приговорили к 14 годам лишения свободы по делу об убийстве его супруги Айзат Джумановой, сообщает Tengri News. Родственники убитой требовали пожизненного срока, обвиняя убийцу в том, что он привязал супругу к лошади и волочил ее по степи.

Джуманова была убита супругом в июне 2025 года в селе Баласаз Жетысуской области. Родственники женщины утверждали, что мужчина избивал Джуманову с особой жестокостью на глазах у двухлетней дочери.

Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала на теле женщины тяжелые травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, отек мозга, переломы основания черепа, конечностей и таза, а также следы волочения по грубой поверхности.

«В больнице я не смогла смотреть на тело дочери. Лишь моя золовка осмотрела и выскочила, воскликнув: «Что за кошмар?! Ее, что, связав, тащили за лошадью, что ли? У нее на теле живого места не осталось». Отец не слышал этого, так как лежал в больнице. Мне даже не сразу сказали о ее кончине», — заявила в ходе судебного заседания мать убитой Салтанат Джуманова.

В ходе прений гособвинитель попросил суд назначить ему 15 лет лишения свободы, однако мать убитой не согласилась с этим и потребовала пожизненного срока.

«Я передала в твои руки свою дочь, которую растила в тепле и нежности. А ты ее убил мучительно и жестоко! И все мучения, которая она испытала в последние часы своей жизни, простить нельзя. Я доверила тебе свою дочь — самое дорогое, что у меня было. Но ты не знал цену моей дочери. Замучил ее, истязал и убил», — сказала она.

Сам убийца ранее заявлял, что его жена якобы выпала из «окна, делая селфи». Позднее он изменил показания и сказал суду, что будучи пьяным поссорился с супругой из-за ревности. После этого, по его словам, он ударил Джуманову кулаком в грудь во дворе дома и избил ладонями. Когда женщине «стало сильно плохо», убийца решил отвезти ее в больницу вместе с соседом.

Однако родственники убитой утверждают, что мужчина сначала убил женщину, и только после этого привез ее тело в медучреждение.

«Отвечу за совершенное. Я не думал убивать, умысла не было. Это случилось по неосторожности. Я мусульманин, думаю, что поддался искушению шайтана. Мне нечего сказать, кроме как попросить прощения. Наказание отбуду полностью», — сказал он, выступая с последним словом.

Суд по итогу признал Жанболата виновным в убийстве. Он будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы среднего режима. Кроме того, убийцу обязали выплатить семье убитой компенсацию в размере 20 миллионов тенге (три миллиона рублей).