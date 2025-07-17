СМИ: мужчина привязал свою жену к лошади и избил на глазах двухлетней дочери

Житель Казахстана избил свою жену, а затем, по словам родных женщины, связал ее арканом и привязал к лошади. На теле погибшей обнаружены многочисленные травмы, а также «следы волочения по земле», сообщает местное медиа Tengri.

Родственники погибшей Айзат Джумановой утверждают, что перед инцидентом она поссорилась с мужем, после чего тот избивал ее на протяжении нескольких часов. Журналисты сообщают, что судмедэксперты зафиксировали также закрытую черепно-мозговую травму, отек мозга, переломы основания черепа, конечностей и таза на теле женщины.

Он нанес своей девушке 59 ножевых ранений Сидел на мефедроне и убил ее под действием наркотика, а теперь он почетный студент престижного вуза. Все благодаря «СВО» Общество 13 минут чтения

По словам родных, кожа на запястьях Джумановой была «содрана до мяса». По их мнению, характер травм свидетельствует о том, что женщину волокли по степи. При этом муж избивал погибшую несколько часов на глазах у двухлетней дочери.

Tengri отмечает, что женщину доставили в больницу ночью 22 июня, однако ее родные уверены, что на тот момент Джуманова уже была мертва, а следы насилия над ней попытались скрыть, обмыв и переодев тело. Мужчина заявил, что его жена «выпала из окна, делая селфи». При этом, как отмечается в публикации, в больницу он прибыл в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно.

Я сбежала от мужа-абьюзера в финский шелтер Чувствовала себя там самозванкой, а теперь начинаю жизнь заново в другой стране Общество 16 минут чтения

Полиция Казахстана возбудило дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности (ч.3 ст. 106 УК Казахстана), максимальное наказание по ней — 12 лет лишения свободы, отмечает Tengri. Силовики заявили о проведении досудебного расследования и задержании подозреваемого, отказавшись комментировать подробности дела. Родственники погибшей женщины требуют переквалифицировать дело на статью по убийству с особой жесткостью (ст. 99 УК Казахстана).