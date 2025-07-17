СМИ: мужчина привязал свою жену к лошади и избил на глазах двухлетней дочери

Житель Казахстана избил свою жену, а затем, по словам родных женщины, связал ее арканом и привязал к лошади. На теле погибшей обнаружены многочисленные травмы, а также «следы волочения по земле», сообщает местное медиа Tengri.
Родственники погибшей Айзат Джумановой утверждают, что перед инцидентом она поссорилась с мужем, после чего тот избивал ее на протяжении нескольких часов. Журналисты сообщают, что судмедэксперты зафиксировали также закрытую черепно-мозговую травму, отек мозга, переломы основания черепа, конечностей и таза на теле женщины.
По словам родных, кожа на запястьях Джумановой была «содрана до мяса». По их мнению, характер травм свидетельствует о том, что женщину волокли по степи. При этом муж избивал погибшую несколько часов на глазах у двухлетней дочери.
Tengri отмечает, что женщину доставили в больницу ночью 22 июня, однако ее родные уверены, что на тот момент Джуманова уже была мертва, а следы насилия над ней попытались скрыть, обмыв и переодев тело. Мужчина заявил, что его жена «выпала из окна, делая селфи». При этом, как отмечается в публикации, в больницу он прибыл в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно.
Полиция Казахстана возбудило дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности (ч.3 ст. 106 УК Казахстана), максимальное наказание по ней — 12 лет лишения свободы, отмечает Tengri. Силовики заявили о проведении досудебного расследования и задержании подозреваемого, отказавшись комментировать подробности дела. Родственники погибшей женщины требуют переквалифицировать дело на статью по убийству с особой жесткостью (ст. 99 УК Казахстана).