Десятки украденных черепов и костей умерших людей обнаружили в доме жителя США

Полицейские из американского штата Пенсильвания обнаружили более 100 черепов, костей, мумифицированных рук и ног, принадлежащих захороненным на заброшенном кладбище людям в доме у местного жителя. Об этом со ссылкой на окружного прокурора пишет Associated Press.

«Они были в разном состоянии. Некоторые из них были подвешены. Другие были собраны по частям», — рассказал окружной прокурор Делавэра Таннер Раус. Вместе с телами были обнаружены ювелирные украшения, вероятно, захороненные вместе с усопшими.

Полиция вела расследование о похищении частей тел с кладбища 19-го века под названием «Маунт-Мориа» — с начала ноября здесь были взломаны не менее 26 склепов и мавзолеев. Нападению подвергались запечатанные захоронения, которые имели повреждения каменной кладки, позволяющие попасть внутрь.

Подозреваемого 34-летнего Джонатана Криста Герлаха вычислили по номеру машины — после проверки полицейские обнаружили, что его автомобиль неоднократно появлялся около кладбища в дни совершения ограблений. Мужчину задержали, когда он возвращался к машине — при нем были лом, а также мешок, в котором обнаружились останки двух маленьких детей, три черепа и другие фрагменты тел.

Герлах показал следователям могилы, из которых он забрал останки. Позже они обыскали дом и складское помещение мужчины, где обнаружили еще больше останков. Большая часть из них находилась в подвале Герлаха, черепа в его доме были расставлены на полках.

Мужчине предъявили обвинения по 100 эпизодам надругательства над телами, получения краденого имущества, осквернения общественного памятника и мест захоронения, краж со взломом. Сейчас он находится под стражей, за его освобождение назначен залог в размере одного миллиона долларов.

Раус рассказал журналистам, что у стороны следствия пока нет объяснения мотивов Герлаха. «Маунт-Мориа» считается крупнейшим заброшенным кладбищем в США, здесь расположены 150 тысяч могил, отмечает Associated Press.