EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

СМИ: российского журналиста Евгения Сафронова нашли мертвым во Франции

2 минуты чтения 14:55

Получивший убежище во Франции российский журналист был найден мертвым во французской коммуне Медон. Об этом со ссылкой на источник в полиции сообщила газета Le Figaro.

По информации собеседника газеты, тело 38-летнего журналиста обнаружили утром 6 января под окнами многоквартирного дома. Предварительно, мужчина мог выпасть из окна своей квартиры, расположенной на седьмом этаже.

Источник сообщил, что в доме журналиста полиция обнаружила стул, поставленный у окна, а также лекарства в мусорном ведре. Другие детали инцидента, в том числе имя погибшего, собеседник газеты не озвучил.

Le Parisien пишет, что в квартире погибшего также находился его сосед. Отмечается, что он пребывал в состоянии шока и разговаривал только на русском языке, поэтому пока неизвестно, был ли он свидетелем произошедшего. Соседа, как сообщается, доставили в больницу под конвоем полиции.

Она жила в ящике под кроватью
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
Криминал11 минут чтения

По факту случившегося прокуратура Медона начала расследование, чтобы «установить причины смерти и пролить свет на личность жертвы». Рассматривается версия самоубийства.

По предварительной информации источника Le Figaro, журналист подвергался угрозам со стороны российских властей.

Люди объели пингвинов
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
Мир6 минут чтения

Вечером 7 января журналист Денис Балашов сообщил в своем телеграм-канале, что погибшим оказался его друг Евгений Сафронов. По его словам, Сафронов уехал из России до начала полномасштабного вторжения в Украину, потому что медиа, в котором он работал, признали «иноагентом». 

«В конце 2024 у него случилось сложное и несправедливое, как он утверждал, увольнение из этого переехавшего в Европу медиа. Вследствие чего Женя не смог продлить документы, вынужден был покинуть страну пребывания и скитаться по Индиям и Стамбулам до тех пор, пока не получил французскую визу. Полгода назад он перебрался в Париж, пытался обосноваться тут», — рассказал он.

По всей Европе нашли загадочные лабиринты
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Одни предполагают, что их построили миссионеры. Другие считают, что это сделали гномы
Мир6 минут чтения

Балашов утверждает, что Сафронов впал в депрессию, а неделю назад сообщил о взломе своих аккаунтов в соцсетях и на Госуслугах, «что окончательно выбило его из равновесия». 

«Утром 6 января Женя покончил с собой. По данным источника Le Parisien в полицией, «ему могли угрожать убийством» <…> Мне о подобном он не сообщал. В декабре Жене исполнилось 38 лет», — написал Балашов.

Источник рассказал RFI подтвердил, что Сафронов в последние дни находился в тяжелом психическом состоянии и боялся преследования.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Мир
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Одни предполагают, что их построили миссионеры. Другие считают, что это сделали гномы
00:01 6 января
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Общество
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
00:01 5 января
Какие фильмы ждать в 2026 году
Мир
Какие фильмы ждать в 2026 году
Дорогущий фильм от Нолана, много Зендеи и Роберта Паттинсона
00:01 4 января
США захватили президента союзника России
Мир
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
17:58 3 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул