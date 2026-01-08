СМИ: российского журналиста Евгения Сафронова нашли мертвым во Франции

Получивший убежище во Франции российский журналист был найден мертвым во французской коммуне Медон. Об этом со ссылкой на источник в полиции сообщила газета Le Figaro.

По информации собеседника газеты, тело 38-летнего журналиста обнаружили утром 6 января под окнами многоквартирного дома. Предварительно, мужчина мог выпасть из окна своей квартиры, расположенной на седьмом этаже.

Источник сообщил, что в доме журналиста полиция обнаружила стул, поставленный у окна, а также лекарства в мусорном ведре. Другие детали инцидента, в том числе имя погибшего, собеседник газеты не озвучил.

Le Parisien пишет, что в квартире погибшего также находился его сосед. Отмечается, что он пребывал в состоянии шока и разговаривал только на русском языке, поэтому пока неизвестно, был ли он свидетелем произошедшего. Соседа, как сообщается, доставили в больницу под конвоем полиции.

По факту случившегося прокуратура Медона начала расследование, чтобы «установить причины смерти и пролить свет на личность жертвы». Рассматривается версия самоубийства.

По предварительной информации источника Le Figaro, журналист подвергался угрозам со стороны российских властей.

Вечером 7 января журналист Денис Балашов сообщил в своем телеграм-канале, что погибшим оказался его друг Евгений Сафронов. По его словам, Сафронов уехал из России до начала полномасштабного вторжения в Украину, потому что медиа, в котором он работал, признали «иноагентом».

«В конце 2024 у него случилось сложное и несправедливое, как он утверждал, увольнение из этого переехавшего в Европу медиа. Вследствие чего Женя не смог продлить документы, вынужден был покинуть страну пребывания и скитаться по Индиям и Стамбулам до тех пор, пока не получил французскую визу. Полгода назад он перебрался в Париж, пытался обосноваться тут», — рассказал он.

Балашов утверждает, что Сафронов впал в депрессию, а неделю назад сообщил о взломе своих аккаунтов в соцсетях и на Госуслугах, «что окончательно выбило его из равновесия».

«Утром 6 января Женя покончил с собой. По данным источника Le Parisien в полицией, «ему могли угрожать убийством» <…> Мне о подобном он не сообщал. В декабре Жене исполнилось 38 лет», — написал Балашов.

Источник рассказал RFI подтвердил, что Сафронов в последние дни находился в тяжелом психическом состоянии и боялся преследования.