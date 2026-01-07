Мужчина сбросил щенка лабрадора с пятого этажа

Житель города Оскемен в Казахстане сбросил своего щенка лабрадора из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Собака погибла от полученных травм. Об этом сообщил Центр реабилитации животных «Досым».

По информации Центра, животное под окнами многоэтажки обнаружили соседи мужчины. Они, как отмечается, забрали щенка и отвезли в ветеринарную клинику, где у животного обнаружили многочисленные травмы, в том числе разрыв легкого.

«Я выкинул ее, на хуй, с пятого этажа. Заебала ссать, на хуй», — ответил мужчина соседям на вопрос о причинах такого поступка.

Местное издание Orda пишет, что после возмущения соседей мужчина вышел на улицу с ножом, «чтобы добить раненую собаку».

В комментариях к публикации Центра реабилитации животных полиция отчиталась о начале досудебного расследования. Сообщается, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель».

«В рамках уголовного дела в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на полное и объективное исследование обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Ранее российские активисты рассказали, что блогер Олег Баласян из деревни Красновские Выселки в Московской области на протяжении двух лет систематически пытал и издевался над своим питбулем по кличке Граф, а затем усыпил его. Сообщалось, что блогер морил собаку голодом, избивал лопатой и арматурой, а затем стравливал с другими животными, объясняя свои действия методами дрессировки пса с «дерьмовой кровью».

Активисты пытались привлечь блогера к ответственности, однако, по их словам, Баласян неоднократно угрожал им и оружием и связями в силовых структурах.