Блогер морил голодом свою собаку и систематически пытал ее на камеру

Блогер из деревни Красновские Выселки в Московской области Олег Баласян на протяжении двух лет систематически издевался над своим питбулем по кличке Граф, а затем усыпил его. Согласно публикациям Баласяна в закрытом телеграм-канале, блогер морил собаку голодом, избивал лопатой и арматурой, а затем стравливал его с другими животными, объясняя это все методами дрессировки пса с «дерьмовой кровью».

В ноябре активисты написали петицию, в которой обвинили мужчину в жестоком обращении с животными. В ней говорится, что Баласян создал закрытый телеграм-канал, где публиковал фото и видео с пытками своих животных ради монетизации контента.

«Этот день он запомнит надолго, по другому с ним нельзя, дерьмовые крови только силой из него надо выбить ну и получил он сегодня по полной. Полное видео через несколько минут выложу на VIPe, тут не буду выставлять, а то скопируют и напишут на меня заяву, а то, что на видео показываю за это могут посадить в тюрьму за жестокое обращение с животным», — говорится в одной из записей блогера.

Согласно другому посту, Баласян морил голодом своего питбуля по шесть дней. Кроме того, он избивал пса граблями, палками и арматурой.

«Мы начинаем давать команду, если он не выполняет, то начинаю бить палкой в кармане у меня нож в случае чего. А так же завтра привязываю его цепями и надеваю намордник, положу перед ним мясо с костью, если начнет проявлять агрессию, то начну бить палкой пока не отступит. Это единственный метод пока не укладывать его спать, надеюсь очень поможет. Сегодня после 18:00 выставлю на VIP-канале первую дрессировку палкой, уже ее провел», — писал блогер.

Он утверждал, что такие действия необходимы для борьбы с агрессией животного и их якобы даже поддерживают некие кинологи. В то же время, как сообщают активисты, психологические тесты показали, что у собаки не было агрессии.

В итоге блогер усыпил животное, ссылаясь на справку, полученную после демонстрации своего укуса. Активисты утверждают, что на опубликованном фото, вероятно, был человеческий укус, который блогер выдал за укус собаки.

Это не первый случай гибели животных, которые были на «воспитании» у Баласяна. По словам активистов, сейчас известно о гибели как минимум трех его собак, о судьбе якобы сбежавшей четвертой — пока неизвестно. Сейчас у блогера проживают собаки Бос, Хан, Лорд, Миледи, Хома, а также коза Дуся, баран Акоп и кот Рыжик.

Активисты, пытавшиеся привлечь блогера к ответственности, утверждают, что он неоднократно угрожал им и оружием и связями в силовых структурах.