Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа

Жительница города Банда в южной части индийского штата Уттар-Прадеш зарубила своего 50-летнего соседа Сухрама Праджапати топором, когда тот пришел к ней домой и попытался ее изнасиловать. Об этом сообщает Times of India.

Как пишет издание, 18-летняя девушка находилась дома одна около 15:30 дня по местному времени. Тогда к ней ворвался фермер, живущий напротив, и попытался ее изнасиловать. Такие показания девушка дала в полиции.

По данным правоохранителей, девушка ударила Сухрама топором, хранившемся в ее доме, по лбу. В результате мужчина упал, удар выбил ему оба глаза, пишет Times of India. После этого девушка забила нападавшего палкой до смерти. Затем она пошла в полицию и рассказала о произошедшем. Ее задержали и отправили на допрос.

На место происшествия приехала полиция и группа криминалистов для сбора улик. Они обнаружили тело нападавшего внутри дома в полуобнаженном виде. Орудие убийства было изъято с места преступления и отправлено на экспертизу, отмечает издание.

В местном полицейском участке заявили, что правоохранители ждут иск от семьи погибшего фермера, которого пока не поступало. Во время допроса девушка заявила, что она пыталась оказать Сухраму сопротивление. При этом супруга мужчины утверждает, что девушка сама привела фермера домой под предлогом того, что угостит его чаем, и после зарубила его.

