Криминал

Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа

2 минуты чтения 21:35

Жительница города Банда в южной части индийского штата Уттар-Прадеш зарубила своего 50-летнего соседа Сухрама Праджапати топором, когда тот пришел к ней домой и попытался ее изнасиловать. Об этом сообщает Times of India.

Как пишет издание, 18-летняя девушка находилась дома одна около 15:30 дня по местному времени. Тогда к ней ворвался фермер, живущий напротив, и попытался ее изнасиловать. Такие показания девушка дала в полиции.

По данным правоохранителей, девушка ударила Сухрама топором, хранившемся в ее доме, по лбу. В результате мужчина упал, удар выбил ему оба глаза, пишет Times of India. После этого девушка забила нападавшего палкой до смерти. Затем она пошла в полицию и рассказала о произошедшем. Ее задержали и отправили на допрос.

США захватили президента союзника России
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
Мир6 минут чтения

На место происшествия приехала полиция и группа криминалистов для сбора улик. Они обнаружили тело нападавшего внутри дома в полуобнаженном виде. Орудие убийства было изъято с места преступления и отправлено на экспертизу, отмечает издание.

В местном полицейском участке заявили, что правоохранители ждут иск от семьи погибшего фермера, которого пока не поступало. Во время допроса девушка заявила, что она пыталась оказать Сухраму сопротивление. При этом супруга мужчины утверждает, что девушка сама привела фермера домой под предлогом того, что угостит его чаем, и после зарубила его.

Ранее сообщалось, что бельгийская полиция отказалась принимать заявление о двойном изнасиловании от жительницы города Намюр, сославшись на выходные. Полицейские попросили ее прийти в понедельник, в то время как девушка отметила, что первые 72 часа после изнасилования имеют решающее значение с медицинской и юридической точки зрения.

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
24 декабря 2025
