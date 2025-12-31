EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Полиция отказалась принять заявление об изнасиловании из-за выходных

2 минуты чтения 13:46

Жительница бельгийского города Намюр по имени Луиза попыталась подать заявление в полицию о двух случаях изнасилования за одну ночь, однако полицейские заявили, что их участок закрыт, и сказали приходить в понедельник. Об этом сообщает RTL.

По данным издания, 20 декабря Луиза пошла на вечеринку с подругами, а вечером ее отвезли к городской крепости и изнасиловали на заднем сидении машины. «Он бросил меня на заднее сиденье. Попросил своего друга выйти из машины. Снял с меня колготки, порвал их. Он снял мои трусики и изнасиловал меня», — рассказала Луиза.

Отмечается, что через несколько часов Луиза подверглась повторному изнасилованию недалеко от своего дома со стороны провожавшего ее мужчины. На следующее утром Луиза решила обратиться в полицию, но в центре города проходила демонстрация, и попасть в полицейский участок ей не удалось.

Коварный тест по новогоднему кино
Коварный тест по новогоднему кино
Вы точно смотрели «Иронию судьбы» много раз, но помните ли, как звали подруг Нади?
Общество2 минуты чтения

«Я сказала им, что меня изнасиловали, что мне нужна помощь. Мне ответили: “Вернитесь в понедельник, мадам. Полицейский участок закрыт”», — добавила Луиза и отметила, что 72 часа после изнасилования имеют решающее значение как с медицинской, так и с юридической точки зрения. «Мое тело говорит за меня. Следы на моем теле доказывают, что я не соглашалась на это», — подчеркнула она.

По данным RTL, Луиза обратилась в центр помощи жертвам сексуализированного насилия (CPVS). В таких центрах проводят анализ ДНК, фотографируют телесные повреждения и предлагают комплексную поддержку.

Они хотели потеснить Google
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
Экономика19 минут чтения

«Жертвам рекомендуется принести с собой одежду, личные вещи или предметы, которые могли соприкасаться с преступником. И, по возможности, не есть, не мыться, не пить и не мочиться. Это делается для того, чтобы максимально увеличить шансы найти следы ДНК преступника», — объяснила старшая медсестра и координатор CPVS в Намюре Селин Фокрулль.

Сейчас при поддержке друзей намерена добиться судебного разбирательства над изнасиловавшими ее мужчинами, имена которых СМИ не раскрыли.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Коварный тест по новогоднему кино
Общество
Коварный тест по новогоднему кино
Вы точно смотрели «Иронию судьбы» много раз, но помните ли, как звали подруг Нади?
00:01
Они хотели потеснить Google
Экономика
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
00:01 30 декабря
«Из говна и палок»
Экономика
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
00:01 29 декабря
Последняя фотография
Криминал
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
17:00 28 декабря
Молочный поросенок и медовуха
Общество
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
00:01 28 декабря
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря