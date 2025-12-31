Полиция отказалась принять заявление об изнасиловании из-за выходных

Жительница бельгийского города Намюр по имени Луиза попыталась подать заявление в полицию о двух случаях изнасилования за одну ночь, однако полицейские заявили, что их участок закрыт, и сказали приходить в понедельник. Об этом сообщает RTL.

По данным издания, 20 декабря Луиза пошла на вечеринку с подругами, а вечером ее отвезли к городской крепости и изнасиловали на заднем сидении машины. «Он бросил меня на заднее сиденье. Попросил своего друга выйти из машины. Снял с меня колготки, порвал их. Он снял мои трусики и изнасиловал меня», — рассказала Луиза.

Отмечается, что через несколько часов Луиза подверглась повторному изнасилованию недалеко от своего дома со стороны провожавшего ее мужчины. На следующее утром Луиза решила обратиться в полицию, но в центре города проходила демонстрация, и попасть в полицейский участок ей не удалось.

«Я сказала им, что меня изнасиловали, что мне нужна помощь. Мне ответили: “Вернитесь в понедельник, мадам. Полицейский участок закрыт”», — добавила Луиза и отметила, что 72 часа после изнасилования имеют решающее значение как с медицинской, так и с юридической точки зрения. «Мое тело говорит за меня. Следы на моем теле доказывают, что я не соглашалась на это», — подчеркнула она.

По данным RTL, Луиза обратилась в центр помощи жертвам сексуализированного насилия (CPVS). В таких центрах проводят анализ ДНК, фотографируют телесные повреждения и предлагают комплексную поддержку.

«Жертвам рекомендуется принести с собой одежду, личные вещи или предметы, которые могли соприкасаться с преступником. И, по возможности, не есть, не мыться, не пить и не мочиться. Это делается для того, чтобы максимально увеличить шансы найти следы ДНК преступника», — объяснила старшая медсестра и координатор CPVS в Намюре Селин Фокрулль.

Сейчас при поддержке друзей намерена добиться судебного разбирательства над изнасиловавшими ее мужчинами, имена которых СМИ не раскрыли.