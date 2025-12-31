СМИ: российский флаг заставил США приостановить захват танкера

Береговая охрана США приостановила операцию по захвату подсанкционного нефтяного танкера Bella 1 после того, как экипаж нарисовал на судне российский флаг. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников.

Они хотели потеснить Google Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир? Экономика 19 минут чтения

Танкер находится под санкциями США из-за перевозки иранской нефти в интересах террористических организаций, в частности «Хезболлы», йеменских хуситов и иранского Корпуса стражей исламской революции. В Белом доме заявили, что у американских властей есть ордер на арест судна.

По данным WSJ, США начали преследовать танкер в водах Венесуэллы в Атлантическом океане. На данный момент слежка продолжается уже более десяти дней. Береговая охрана и американские военные сейчас располагают достаточными силами для силового захвата Bella 1, но ждут «зеленый свет» от Белого дома, рассказали источники газеты.

Ситуация осложнилась после того, как экипаж танкера небрежно нарисовал на корпусе Bella 1 российский триколор, отметила WSJ. По мнению экспертов, если судно успели легально перерегистрировать в России, силовой вариант захвата станет дипломатическим обострением.

Власти США опасаются, что Россия могла пойти на хитрость и зарегистрировать танкера задним числом без инспекций, чтобы спровоцировать конфликт. Сейчас Белый дом пытается выяснить статус Bella 1 по дипломатическим каналам.

Согласно международному праву, во время плавания нельзя менять флаг за исключением случаев смены владельца или регистрации. Береговая охрана, в свою очередь, может захватывать суда, которые не имеют государственной принадлежности или подозреваются в мошенничестве. Когда началось преследование, США заявляли, что Bella 1 плавает под фальшивым флагом.

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса «Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше? Экономика 19 минут чтения

По информации Bloomberg, изначально танкер шел под панамским флагом. При этом по данным сервиса Marinetraffic, судно совершало последние рейсы под флагом Гайаны. Владелец Bella 1 — турецкая компания Louis Marine Shipholding Enterprises. Экипаж танкера, как рассказали американские чиновники, по большей части состоит из граждан России, Индии и Украины.

Операция по захвату Bella 1 — часть кампании по «нефтяной блокаде» Венесуэлы, которую глава Белого дома Дональд Трамп объявил 17 декабря. В рамках нее США уже взяли под контроль два других танкера, которые, по версии американских властей, участвуют в перевозке венесуэльской нефти.