Криминал

Тела двух девушек нашли в компосте и колодце на участке «Богородского маньяка»

2 минуты чтения 07:51

Тела двух девушек, в убийстве которых обвиняют жителя Богородского округа в Подмосковье, обнаружили в компостной яме на глубине двух метров и в колодце на участке при доме мужчины. Об этом сообщает Следственный комитет Подмосковья.

В ходе расследования выяснилось, что всего от действий мужчины пострадали пять девушек, две из них были убиты, а двоим удалось сбежать из дома, отметили в СК. Там добавили, что обвиняемый применил насилие, в том числе сексуализированное, по отношению к своей жене, которую он избивал и заставлял принимать наркотики.

«Жертв обвиняемый искал преимущественно на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Девушки приезжали к нему в дом, проживали там, а потом в отношении них совершались преступления», — говорится в релизе СК. 

Они хотели потеснить Google
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
Экономика19 минут чтения

Отмечается, что на допросе мужчина отрицал свою причастность к исчезновению девушек, однако следователи смогли «выстроить доверительный контакт» с сыном обвиняемого, который рассказал им «важную информацию». Какую именно, не уточняется.

После этого следователи провели осмотр участка у дома обвиняемого и нашли тела девушек. Сейчас они продолжают собирать доказательную базу. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и склонению к потреблению наркотиков.

Об обвинениях в адрес мужчины стало известно в конце ноября этого года. Тогда родственники пропавших девушек обратились в полицию и заявили об их исчезновении. Связанные с силовиками телеграм-каналы также опубликовали имя обвиняемого — Дмитрий Артамошин. Мужчина получил прозвище «Богородского маньяка» в СМИ, а позже выяснилось, что он, вероятно, заставлял своего девятилетнего сына смотреть на сексуализированное насилие.

