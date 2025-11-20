EN
Криминал

Россиянина обвинили в убийствах и изнасилованиях молодых нянь

2 минуты чтения 20:22 | Обновлено: 20:23

Жителя Московской области обвинили в убийстве двух девушек, в склонении к употреблению наркотиков еще двух, а также в изнасиловании и сексуализированном насилии. По информации Следственного комитета, жертвами обвиняемого были молодые няни, которых он искал на сайте объявлений.

В ноябре 2025 года в полицию обратились мать 19-летней жительницы города Королев, а также сестра 25-летней москвички с заявлениями об исчезновении девушек. По их словам, одна из них пропала 27 июля этого года, а вторая — 27 октября. Обе родственницы пропавших девушек указали, что до исчезновения они жили в одном и том же доме в Подмосковье. Следователи утверждают, что жилье принадлежит обвиняемому. Близкие к силовикам телеграм-каналы Mash и Shot называют его имя — Дмитрий Артамошин.

«Установлено, что жертв обвиняемый искал на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Девушки приезжали к нему в дом, проживали там, а потом бесследно исчезали. В настоящее время две девушки до сих пор не обнаружены», — говорится в пресс-релизе Следственного комитета. 

Не осталось даже костей
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
Криминал26 минут чтения

Третья пострадавшая, как рассказали силовики, смогла сбежать из дома мужчины, а затем легла в больницу в Волгоградской области. Во время допроса девушка рассказала, что Артамошин силой заставлял ее употреблять наркотики. 

В числе пострадавших также оказалась супруга Артамошина. По данным следователей, мужчина избивал ее, заставлял употреблять наркотики и подвергал сексуализированному насилию.

По данным Mash, в марте Артамошин написал в соцсетях, что его супруга Полина уехала в Санкт-Петербург и перестала выходить на связь. В том же посте за информацию о ее местонахождении он предлагал 100 тысяч рублей. Как рассказала телеграм-каналу мать Полины, с ней «сейчас все в порядке».

Запах убийцы
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
Криминал17 минут чтения

«112» добавляет, что Полина обратилась в полицию, где рассказала, что Артамошин ее бил, насиловал и заставлял принимать наркотики. Она также предположила, что мужчина может быть связан с исчезновениями девушек в СНТ «Звезда».

В разговоре с изданием «Москва онлайн» местная жительница Динара рассказала, что в конце октября к ним в СНТ приезжали силовики и опрашивали их. «Как я понимаю, девушки оказывали ему какие-то услуги. О том, удерживал он их или нет, я не в курсе. Его участок находится далеко от управления СНТ, поэтому мы даже не были в курсе. Казалось, обычный садовод, ребенок-школьник у него есть», — поделилась она.

По словам женщины, силовики не рассказывают подробности дела, что пугает местных жителей. В то же время в СК сообщили об аресте подозреваемого. Сам он не признается в убийствах, утверждая, что девушки уходили из его дома после ссор.

