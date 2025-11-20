Россиянина обвинили в убийствах и изнасилованиях молодых нянь

Жителя Московской области обвинили в убийстве двух девушек, в склонении к употреблению наркотиков еще двух, а также в изнасиловании и сексуализированном насилии. По информации Следственного комитета, жертвами обвиняемого были молодые няни, которых он искал на сайте объявлений.

В ноябре 2025 года в полицию обратились мать 19-летней жительницы города Королев, а также сестра 25-летней москвички с заявлениями об исчезновении девушек. По их словам, одна из них пропала 27 июля этого года, а вторая — 27 октября. Обе родственницы пропавших девушек указали, что до исчезновения они жили в одном и том же доме в Подмосковье. Следователи утверждают, что жилье принадлежит обвиняемому. Близкие к силовикам телеграм-каналы Mash и Shot называют его имя — Дмитрий Артамошин.

«Установлено, что жертв обвиняемый искал на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Девушки приезжали к нему в дом, проживали там, а потом бесследно исчезали. В настоящее время две девушки до сих пор не обнаружены», — говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

Третья пострадавшая, как рассказали силовики, смогла сбежать из дома мужчины, а затем легла в больницу в Волгоградской области. Во время допроса девушка рассказала, что Артамошин силой заставлял ее употреблять наркотики.

В числе пострадавших также оказалась супруга Артамошина. По данным следователей, мужчина избивал ее, заставлял употреблять наркотики и подвергал сексуализированному насилию.

По данным Mash, в марте Артамошин написал в соцсетях, что его супруга Полина уехала в Санкт-Петербург и перестала выходить на связь. В том же посте за информацию о ее местонахождении он предлагал 100 тысяч рублей. Как рассказала телеграм-каналу мать Полины, с ней «сейчас все в порядке».

«112» добавляет, что Полина обратилась в полицию, где рассказала, что Артамошин ее бил, насиловал и заставлял принимать наркотики. Она также предположила, что мужчина может быть связан с исчезновениями девушек в СНТ «Звезда».

В разговоре с изданием «Москва онлайн» местная жительница Динара рассказала, что в конце октября к ним в СНТ приезжали силовики и опрашивали их. «Как я понимаю, девушки оказывали ему какие-то услуги. О том, удерживал он их или нет, я не в курсе. Его участок находится далеко от управления СНТ, поэтому мы даже не были в курсе. Казалось, обычный садовод, ребенок-школьник у него есть», — поделилась она.

По словам женщины, силовики не рассказывают подробности дела, что пугает местных жителей. В то же время в СК сообщили об аресте подозреваемого. Сам он не признается в убийствах, утверждая, что девушки уходили из его дома после ссор.