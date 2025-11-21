EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

СМИ: «Богородский маньяк» заставлял 9-летнего сына смотреть на изнасилования

2 минуты чтения 10:23 | Обновлено: 11:22
СМИ: «Богородский маньяк» заставлял 9-летнего сына смотреть на изнасилования

Подозреваемый в серии изнасилований и убийстве двух девушек в Подмосковье Дмитрий Артамошин, которого СМИ уже прозвали «Богородский маньяк», заставлял своего 9-летнего сына смотреть на сексулизированное насилие. Об этом сообщает близкий к силовикам телеграм-канал Baza, ссылаясь на психологов, осмотревших ребенка.

Так, канал утверждает, что мальчик запуган, а на его теле медики обнаружили «шрамы и травмы». Кроме того, у ребенка якобы есть выраженные признаки посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Baza утверждает, что Артамошин заставлял сына смотреть, как тот насилует его нянь, а если ребенок отказывался, то мужчина применял силу. Также телеграм-канал утверждает, что по указу отца мальчик «все время пил некий невкусный сок»﻿, от которого он долго спал.

Прораб, победивший «Газпром»
Прораб, победивший «Газпром»
Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС
Экономика29 минут чтения

Ранее СМИ связались с одной из предполагаемых жертв Артамошина, благодаря которой мужчину и удалось задержать. Анна рассказала телеграм-каналу «112», что неофициально устроилась няней к 46-летнему Артамошину через «Авито». Мужчина сразу предложил ей встретиться у него дома в Московской области. Анна согласилась и в итоге Артамошин удерживал ее в своем доме несколько недель, на протяжении которых избивал ее и заставлял употреблять наркотики. 

Сбежать Анне, как передает телеканал РЕН, удалось 16 августа. В этом ей помог некий военный. «С военным и на тот момент начальником Анна ходила в частную платную клинику и проходила там обследование после пройденного насилия. Врачи поставили девушке диагнозы гематомы и смещение челюсти, при этом гинеколог утверждает, что сексуального насилия она не пережила», — сообщает канал.

«112» добавляет, что несмотря на насилие со стороны Артамошина Анна очень полюбила его сына. Девушка рассказала, что после побега переписывалась со своим похитителем, так как привязалась к мальчику.

Одна из самых страшных судебных ошибок
Одна из самых страшных судебных ошибок
Женщина получила два пожизненных срока за убийство своих детей. Доказательств не хватало, но суд поверил эксперту-женоненавистнику
Мир20 минут чтения

После смерти военного, который ей помогал, Анна переехала в Волгоградскую область. Устроилась там на работу, и, как пишут СМИ, пытается забыть о пережитом насилии. Она рассказала журналистам, что не знает девушек, которых Артамошин, по версии следствия, убил. Анна предполагает, что он познакомился с ними уже после ее побега.

О задержании Артамошина стало известно накануне. В региональном Следственном комитете рассказали, что в полицию обратились родственники двух девушек — 19-летней Алены Б. и 25-летней Марии. Как оказалось, обе они пытались устроиться нянями и до исчезновения жили в доме Артамошина в Подмосковье. После этого мужчину арестовали, но тела его предполагаемых жертв силовики все еще не нашли.

Сам Артамошин отвергает обвинения в убийстве девушек, пишет Mash. Телеграм-канал, ссылаясь на близких одной из предполагаемых жертв, утверждает, что она сначала устроилась к Артамошину на работу, а затем начала с ним встречаться и перестала общаться с семьей. Артамошин заверяет, что девушка ушла из дома после ссоры, но родственники в это не верят.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Baza

Посмотрите другие материалы

Одна из самых страшных судебных ошибок
Мир
Одна из самых страшных судебных ошибок
Женщина получила два пожизненных срока за убийство своих детей. Доказательств не хватало, но суд поверил эксперту-женоненавистнику
00:01
Прораб, победивший «Газпром»
Экономика
Прораб, победивший «Газпром»
Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС
00:01 20 ноября
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Криминал
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали
00:01 19 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Я переехала в Польшу и счастлива
Общество
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
00:01 17 ноября
Тайна офицера
Криминал
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
17:00 16 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»