СМИ: «Богородский маньяк» заставлял 9-летнего сына смотреть на изнасилования

Подозреваемый в серии изнасилований и убийстве двух девушек в Подмосковье Дмитрий Артамошин, которого СМИ уже прозвали «Богородский маньяк», заставлял своего 9-летнего сына смотреть на сексулизированное насилие. Об этом сообщает близкий к силовикам телеграм-канал Baza, ссылаясь на психологов, осмотревших ребенка.

Так, канал утверждает, что мальчик запуган, а на его теле медики обнаружили «шрамы и травмы». Кроме того, у ребенка якобы есть выраженные признаки посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Baza утверждает, что Артамошин заставлял сына смотреть, как тот насилует его нянь, а если ребенок отказывался, то мужчина применял силу. Также телеграм-канал утверждает, что по указу отца мальчик «все время пил некий невкусный сок»﻿, от которого он долго спал.

Ранее СМИ связались с одной из предполагаемых жертв Артамошина, благодаря которой мужчину и удалось задержать. Анна рассказала телеграм-каналу «112», что неофициально устроилась няней к 46-летнему Артамошину через «Авито». Мужчина сразу предложил ей встретиться у него дома в Московской области. Анна согласилась и в итоге Артамошин удерживал ее в своем доме несколько недель, на протяжении которых избивал ее и заставлял употреблять наркотики.

Сбежать Анне, как передает телеканал РЕН, удалось 16 августа. В этом ей помог некий военный. «С военным и на тот момент начальником Анна ходила в частную платную клинику и проходила там обследование после пройденного насилия. Врачи поставили девушке диагнозы гематомы и смещение челюсти, при этом гинеколог утверждает, что сексуального насилия она не пережила», — сообщает канал.

«112» добавляет, что несмотря на насилие со стороны Артамошина Анна очень полюбила его сына. Девушка рассказала, что после побега переписывалась со своим похитителем, так как привязалась к мальчику.

После смерти военного, который ей помогал, Анна переехала в Волгоградскую область. Устроилась там на работу, и, как пишут СМИ, пытается забыть о пережитом насилии. Она рассказала журналистам, что не знает девушек, которых Артамошин, по версии следствия, убил. Анна предполагает, что он познакомился с ними уже после ее побега.

О задержании Артамошина стало известно накануне. В региональном Следственном комитете рассказали, что в полицию обратились родственники двух девушек — 19-летней Алены Б. и 25-летней Марии. Как оказалось, обе они пытались устроиться нянями и до исчезновения жили в доме Артамошина в Подмосковье. После этого мужчину арестовали, но тела его предполагаемых жертв силовики все еще не нашли.

Сам Артамошин отвергает обвинения в убийстве девушек, пишет Mash. Телеграм-канал, ссылаясь на близких одной из предполагаемых жертв, утверждает, что она сначала устроилась к Артамошину на работу, а затем начала с ним встречаться и перестала общаться с семьей. Артамошин заверяет, что девушка ушла из дома после ссоры, но родственники в это не верят.