Криминал

Участника войны в Украине обвинили в убийстве мужчины с помощью металлического бура и двух ножей

2 минуты чтения 15:54

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело об убийстве против 45-летнего мужчины, вернувшегося с войны в Украине. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.  По данным издания Astra, речь идет о бойце подразделения «Шторм Z» Александре Ломакине.

«Из говна и палок»
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
Экономика12 минут чтения

Погибшим оказался 38-летний житель села Коптевка Новоспасского района. По информации источников Astra, у него была третья группа инвалидности, он страдал умственной отсталостью. Следствие считает, что вечером 22 декабря в частном доме на улице Ленина между мужчинами произошел конфликт. По данным издания, Ломакин находился в состоянии алкогольного опьянения.

По версии следствия, в ходе ссоры подозреваемый ударил потерпевшего металлическим буром в область шеи, после чего тот упал на пол. Затем нападавший «пригвоздил» руку жертвы ножом, а вторым ножом нанес удары в живот и ногу. Astra пишет, один из ударов пришелся в бедро. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

После произошедшего подозреваемый, как сообщают следователи, выбросил оба ножа на улице, пытаясь скрыть улики. В ходе осмотра территории орудия преступления были обнаружены и изъяты.

Мужчину задержали. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, он помещен в СИЗО.

Они хотели потеснить Google
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
Экономика19 минут чтения

В заявлении СК также говорится, что ранее подозреваемый был судим, но по каким статьям — не уточняется. Согласно утечкам данных, на которые ссылается Astra, Александр Ломакин неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Так, в 2018 году в Самарской области его судили за попытку кражи металлического понтона, а в 2019 году — за причинение легкого вреда здоровью.

Подразделения «Шторм Z» формируются из заключенных и военнослужащих с дисциплинарными нарушениями. Как писали СМИ, такие отряды привлекаются на самых сложных участках фронта как в наступлении, так и в обороне, и обычно несут самые большие потери.

