«Бойцы „Шторм Z“ — просто мясо». Российская армия использует на фронте в Украине штрафные батальоны — Reuters

Российская армия использует на фронте в Украине подразделения под названием «Шторм Z», которые формируют из военнослужащих, допустивших дисциплинарные проступки. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По их словам, отряды «Шторм Z» численностью около 100-150 человек используют на самых сложных участках фронта как в наступлении, так и в обороне. Поэтому такие подразделения как правило несут тяжелые потери. Попадают в «Шторм Z» военнослужащие, уличенные в употреблении алкоголя или наркотиков, а также отказавшиеся выполнять приказы.

Один из собеседников агентства рассказал журналистам, что в одном из отрядов «Шторм Z», который состоял из 120 человек и входил в состав 237-го полка, после боев под Бахмутом в августе в живых остались только 15 бойцов.

«Бойцы „Шторм Z“ — просто мясо», — заявил Reuters другой военный. Он также рассказ о случае, когда командование потребовало от него не оказывать медицинскую помощь раненым бойцам «Шторма Z», сочтя их жизни менее ценными, чем военнослужащих из других подразделений.

Как пишет агентство, отправке в штрафной батальон не предшествует никакая формальная юридическая процедура — достаточно просто приказа командира. При этом российские власти отрицают существование штрафных батальонов.

Ранее зарубежные СМИ, в частности, The New York Times писали, что в российской армии есть заградотряды, которые не дают покинуть свои позиции подразделениям, находящимся на передовой.

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