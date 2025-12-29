EN
Политика

В Европе заявили об отказе России от намерения напасть на НАТО

2 минуты чтения 13:29 | Обновлено: 13:30

Россия больше не намерена нападать на страны НАТО и какую-либо из стран Балтии, в частности. Об этом местному телеканалу ERR заявил генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

«Мы видим, что Россия изменила свое поведение в результате нашей реакции на разного рода инциденты, произошедшие в регионе в целом. Пока что ясно, что Россия уважает НАТО и в данный момент старается избегать любых публичных конфликтов», — сказал он, отметив, что в текущей ситуации главной задачей Таллина является сохранение существующего положения дел.

Комментируя свое утверждение о том, что Россия изменила свою позицию из-за реакции НАТО, Розин пояснил, что после «разного рода инцидентов», в частности, повреждения подводных коммуникаций и вторжения российских дронов в воздушные пространства европейских стран «Россия приняла различные меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем».

Ранее истребители НАТО несколько раз поднимали по тревоге для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, патрулирующих в небе над нейтральными водами Норвежского моря. Последний раз, как отмечает РБК, это произошло в декабре.

«Из говна и палок»
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
Экономика12 минут чтения

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Европы готовиться к «долгому противостоянию» с Россией, а 13 декабря, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине, заявил, что страны-члены НАТО находятся в опасности, так как альянс является «следующей целью» России.

22 декабря он также сообщил, что по меньшей мере четыре европейских страны из так называемой «коалиции желающих» готовы направить свои войска в Украину в случае необходимости. Тогда же он пояснил, что таким случае может стать возможное нарушение Россией условий будущего мирного соглашения по Украине.

