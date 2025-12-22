В НАТО назвали повод для ввода в Украину войск ЕС

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нарушения Россией будущих мирных договоренностей страны Евросоюза готовы направить войска в Украину, сообщает Bild.

«Конечно, в настоящее время мы не обсуждаем детали публично. Но несколько европейских стран заявили о своей готовности предоставить войска, если это потребуется», — добавил Рютте в интервью изданию.

Он также отметил, что в настоящее время формируется четкая структура возможного развертывания сил так называемой «коалиции желающих». Рютте подчеркнул, что еще предстоит определить формат участия военных на суше, море и в воздушном пространстве.

Комментируя вопрос о возможном выводе американских войск из Европы, Рютте подчеркнул, что европейские союзники дали понять Вашингтону, что они предпринимают активные шаги, и тема вывода войск США с европейского континента сейчас не рассматривается.

Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии» Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США Мир 11 минут чтения

«США ясно дали понять, что останутся привержены Европе — как в ядерном, так и в обычном плане. Вывод войск из Европы не обсуждается», — отметил генсек НАТО.

Гарантии безопасности для Украины стали одной из центральных тем последних раундов переговоров о разработке мирной сделки по Украине. Этот вопрос обсуждался, в частности, на встрече представителей Киева и Вашингтона, прошедшей 15 декабря в Берлине. Как сообщает The Wall Street Journal, США предложили Украине модель гарантий, сопоставимую с механизмом пятой статьи устава НАТО, согласно которой нападение на одного члена альянса расценивается как нападение на всех участников блока.

Странные узлы Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами Криминал 21 минута чтения

Ранее Рютте призвал страны Европы готовиться к «долгому противостоянию» с Россией, а 13 декабря, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине, заявил, что страны-члены НАТО находятся в опасности, так как альянс является «следующей целью» России.