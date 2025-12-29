Парализованный мужчина с помощью одного пальца создал систему управления умной фермой

Парализованный житель Китая, который может шевелить лишь одним пальцем руки и ноги, разработал интеллектуальную систему управления фермой и основал стартап. Его историю рассказала гонконгская газета South China Morning Post.

36-летний Ли Ся из города Чунцин на юго-западе страны прикован к кровати и дышит с помощью искусственной вентиляции легких. В возрасте пяти лет врачи диагностировали у него мышечную дистрофию, из-за чего в пятом классе он был вынужден бросить учебу. По мере взросления состояние Ли заметно ухудшалось: сначала он утратил способность ходить, а затем не смог самостоятельно принимать пищу и даже дышать.

Единственными источниками сил и опорами для него на протяжении всех этих лет были книги. В детстве он увлекся физикой и информатикой, а возрасте 25 лет стал самостоятельно изучать программирование.

«Мое первое знакомство с компьютерами произошло благодаря учебнику, который младшая сестра принесла из школы. Меня заинтересовало буквально каждое определение в этой книге. Я перечитывал ее снова и снова. Каждый учебный год я с нетерпением ждал момента, когда сестра принесла из школы новую книгу о компьютерах», — рассказал Ли.

В 2017 году его родители развелись и вся ответственность по уходу за ним легла на плечи матери У Димэй. В 2020 году Ли впал в кому. Врачи провели трахеотомию (операцию по рассечению трахеи для обеспечения дыхания пациенту) и предупредили мать, что ему осталось жить совсем недолго.

Но Ли не отчаивался. В 2021 году он познакомился с концепцией беспочвенного земледелия, после чего ему в голову пришла смелая идея: объединить технологии Интернета вещей (Internet of Things, IoT) с современной сельскохозяйственной практикой. Используя лишь один палец руки мужчина создал полноценную интеллектуальную систему управления фермой.

На всем этом пути Ли поддерживала его мать. Женщина, по указаниям сына, выполняла всю необходимую ручную работу. Со временем У научилась паять платы, настраивать сети и даже собрала беспилотный транспорт для фермы.

«Моя мама теперь способна сделать все. Даже если она не понимает теорию, она точно знает, как подключать провода и устанавливать все необходимое», — рассказал Ли.

Как сообщает газета, умная ферма Ли работает стабильно и уже начала приносить прибыль. В скором времени программист намерен проводить эксперименты с новыми технологиями выращивания сельскохозяйственных культур.