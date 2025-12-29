EN
Интернет и мемы

Накаченные немецкие танцоры покорили россиянок и породили мем «филяй-филяй»

16:10 | Обновлено: 17:00
Накаченные немецкие танцоры покорили россиянок и породили мем «филяй-филяй»

В соцсетях россиянки массово «отменяют» немецкого рейвера и блогера Самуэля Домена, который стал героем мема «филяй-филяй». В комментариях под его публикациями женщины призывают друг друга переходить на страницу более «клиентоориентированного краша», получившего прозвище «Наггетс».

Популярность пришла к Самуэлю после видео, в котором он танцует с обнаженным торсом под электронный трек Vielleicht Vielleicht дуэта MilleniumKid x JBS. Накачанное тело, татуировки, харизма и энергичные движения в такт музыке восхитили русскоязычных пользовательниц. Женщины стали массово оставлять комментарии под его публикациями, а самого блогера в шутку прозвали «Семеном» и «Семой». 

В комментариях женщины писали, что «Сема поднимает тете давление» и требовали больше танцев под песню, более звучным названием которого для них стало «филяй-филяй». Одни писали, что это «лицо овуляции 2025 года», а другие призывали пойти «на Берлин» и требовали «вызвать ебнадзор».

Одна из публикаций с танцами блогера набрала в инстаграме 18 миллионов просмотров и более восьми тысяч комментариев. Обратив внимание, что их в основном оставляют русскоязычные женщины, пользовательницы стали знакомиться друг с другом и даже обмениваться рецептами блюд.

Сам блогер, заметив такую активность на своей странице, стал требовать от женщин писать на английском языке, так как он «не понимает, о чем речь». Пользовательницы в ответ заявили, что «Сема» может воспользоваться кнопкой перевода под комментарием, однако тот пригрозил удалением сообщений на русском языке.

Спустя некоторое время недовольные пользовательницы заявили в комментариях, что «нашли нового краша». Им оказался немецкий блогер Яник, также танцующий под «филяй-филяй». Женщины писали: «Маршрут перестроен», «девочки, у нас новый краш, го туда».

Блогер, по их словам, оказался более «клиентоориентированным». Яник, которого в шутку прозвали «Наггетсом», даже записал видео, в котором станцевал под трек «Матушка» Татьяны Куртуковой.

«Благодаря невероятной поддержке моего русскоязычного общества я танцую для вас под “Матушку”», — говорится в подписи к видео.

Пользовательницы оценили такое внимание и написали в комментариях, что «Сема проиграл» и призвали продвигать публикации «Наггетса».

Фото:@dohmensamuel / Instagram

