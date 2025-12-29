Квартирантка заживо сожгла хозяина квартиры и его гостей в Подмосковье

Жительницу города Люберцы обвинили в тройном убийстве, совершенном с особой жестокостью, сообщает главное управление Следственного комитета по Московской области. По версии следствия, женщина заживо сожгла гостей и хозяина квартиры, у которого она снимала комнату.

Инцидент произошел 27 декабря. По информации следователей, в тот день россиянка поссорилась с хозяином квартиры и его знакомыми, а затем решила их убить.

«Для этого, используя легковоспламеняющуюся жидкость и зажигалку, она подожгла постельные принадлежности, после чего, вышла из квартиры, заперев на ключ входную дверь с внешней стороны. Тем самым обвиняемая лишила потерпевших возможности самостоятельно покинуть квартиру. В результате в помещении произошел пожар, в котором погибло трое человек», — говорится в пресс-релизе подмосковного Следкома.

Подозреваемую задержали и предъявили обвинение по статье «убийство трех человек, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью» (п.п. «а, д, е» ч. 2 ст. 105 УК).

Близкая к силовикам Baza без указания источников пишет, что обвиняемая — 39-летняя россиянка по имени Наталья. По информации телеграм-канала, хозяин квартиры часто приводил в дом своих друзей и устраивал шумные вечеринки. В день убийства, как сообщается, мужчины снова выпивали и громко разговаривали из-за чего женщина не могла уснуть. Она «пыталась по-хорошему решить вопрос», однако, как утверждает Baza, хозяин ответил ей: «Не нравится — вали».

Телеграм-канал пишет, что арендатор заплатила за проживание в квартире на несколько месяцев вперед, однако не заключила договор с владельцем жилья. Разозлившись на арендодателя и его шумных друзей, Наталья, как отмечается, купила бензин в магазине, облила им постельное белье и мебель, а затем подожгла.

