Криминал

Квартирантка заживо сожгла хозяина квартиры и его гостей в Подмосковье

2 минуты чтения 12:48

Жительницу города Люберцы обвинили в тройном убийстве, совершенном с особой жестокостью, сообщает главное управление Следственного комитета по Московской области. По версии следствия, женщина заживо сожгла гостей и хозяина квартиры, у которого она снимала комнату.

Инцидент произошел 27 декабря. По информации следователей, в тот день россиянка поссорилась с хозяином квартиры и его знакомыми, а затем решила их убить.

«Для этого, используя легковоспламеняющуюся жидкость и зажигалку, она подожгла постельные принадлежности, после чего, вышла из квартиры, заперев на ключ входную дверь с внешней стороны. Тем самым обвиняемая лишила потерпевших возможности самостоятельно покинуть квартиру. В результате в помещении произошел пожар, в котором погибло трое человек», — говорится в пресс-релизе подмосковного Следкома.

Подозреваемую задержали и предъявили обвинение по статье «убийство трех человек, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью» (п.п. «а, д, е» ч. 2 ст. 105 УК).

Последняя фотография
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
Криминал6 минут чтения

Близкая к силовикам Baza без указания источников пишет, что обвиняемая — 39-летняя россиянка по имени Наталья. По информации телеграм-канала, хозяин квартиры часто приводил в дом своих друзей и устраивал шумные вечеринки. В день убийства, как сообщается, мужчины снова выпивали и громко разговаривали из-за чего женщина не могла уснуть. Она «пыталась по-хорошему решить вопрос», однако, как утверждает Baza, хозяин ответил ей: «Не нравится — вали».

Телеграм-канал пишет, что арендатор заплатила за проживание в квартире на несколько месяцев вперед, однако не заключила договор с владельцем жилья. Разозлившись на арендодателя и его шумных друзей, Наталья, как отмечается, купила бензин в магазине, облила им постельное белье и мебель, а затем подожгла.

В ноябре житель города Хасавюрт в Республике Дагестан Гасан Алиев пришел в гости к своему знакомому, напал на него и убил. По версии следствия, после этого Алиев ранил жену и дочь погибшего канцелярским ножом, затем накрыл их одеждой, закрыл дверь на ключ и поджег дом. Когда он ушел, женщина пришла в себя и смогла сбежать с дочерью.

Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Общество
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
