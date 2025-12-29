Кремль ответил на предложение Зеленского готовить «план B»

В Кремле впервые прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского, в котором тот посоветовал России «готовить “план B”» по Украине. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков признался, что в Москве не поняли, что украинский лидер имел в виду, пишет газета «Коммерсантъ».

«Не понимаю, что имеется в виду», — сказал спикер Кремля. При этом он напомнил о словах президента США Дональда Трампа, который говорил, что «Украина теряет земли и будет терять их дальше». Кроме того, Песков предупредил, что завтрашняя ситуация может существенно отличаться для Киева от сегодняшней.

«Вот это план и «А», и «В», и «С»», — резюмировал Песков.

Накануне Трамп и Зеленский провели очередную встречу в США. Анонсируя ее украинский президент утверждал, что «многое может решиться до Нового года». По словам пресс-секретаря Путина, в Кремле не осведомлены об итогах последней встречи президентов США и Украины.

«Из говна и палок» Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии Экономика 12 минут чтения

Между тем сам Трамп, выступая на совместной пресс–конференции с Зеленским после завершения встречи, заявил, что стороны достигли прогресса в 95% при обсуждении мирного плана. Глава Белого дома уточнил, что главным нерешенным вопросом, препятствующем скорейшему завершению войны, остаются территориальные уступки, которых Москва требует от Киева.

При этом Трамп подчеркнул, что видит возможности для прогресса по этому вопросу, не уточнив, каким образом, по его мнению, он может быть достигнут.

В свою очередь, американский телеканал Fox News после завершения встречи Зеленского и Трампа со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что саммит создал предпосылки для прямого контакта украинского лидера лично с Путиным. Однако в Кремле заявили об отсутствии подобных планов.