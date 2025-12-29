EN
Кремль анонсировал новый разговор Путина с Трампом

2 минуты чтения 13:53 | Обновлено: 14:07

Владимир Путин проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом «в ближайшее время». Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РБК.

«Звонок будет с Трампом в самое ближайшее время», — сказал Песков.

Речь о разговоре Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским сейчас не стоит на повестке дня, отметил спикер Кремля, сообщают «Ведомости».

Как ранее рассказал источник Fox News, знакомый с ходом обсуждений, прошедшие 28 декабря переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут создать условия для первого за последние пять лет телефонного разговора между Зеленским и Владимиром Путиным.

​​Организация прямого телефонного разговора между Путиным и Зеленским рассматривается в Вашингтоне как важный шаг в подготовке мирного процесса и потенциальное дипломатическое достижение Трампа, заявил Fox News.

Встреча Трампа и Зеленского во Флориде стала третьей личной встречей лидеров с момента возвращения Трампа в Белый дом. По словам источника Fox News, в центре обсуждений находился поддерживаемый США 20-пунктный план мирного урегулирования, который разрабатывался в течение нескольких недель и предполагает компромиссы со стороны как Киева, так и Москвы.

Накануне встречи с Зеленским Трамп созвонился с Путиным, о чем глава Белого дома рассказал в соцсети Truth Social, назвав беседу «хорошей и очень продуктивной». По словам помощника Путина Юрия Ушакова, разговор политиков длился час 15 минут и носил «дружеский, доброжелательный и деловой характер».

Во время беседы, по словам Ушакова, оба политика проявили заинтересованность в долговременном урегулировании украинского конфликта. Трамп заявил, что намерен учитывать это во время переговоров с Зеленским.

Предыдущий телефонный разговор американского и российского политиков прошел 16 октября, за день до встречи Трампа с Зеленским, на которой обсуждалась возможность поставок дальнобойных ракет Tomahawk. Путин в ходе беседы с главой Белого дома заявил, что передача такого оружия Киеву не изменит ситуацию на фронте, но ухудшит отношения между странами.

