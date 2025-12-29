СМИ: Путин и Зеленский могут созвониться

Прошедшие 28 декабря переговоры лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут создать условия для первого за последние пять лет телефонного разговора между Зеленским и Владимиром Путиным. Об этом Fox News сообщил источник, знакомый с ходом обсуждений.

Собеседник Fox News напомнил, что Путин и Зеленский не общались с июля 2020 года. Украинский президент якобы неоднократно пытался инициировать телефонный разговор с Путиным, но безуспешно. Реальные возможности для контакта появлялись в августе и сентябре 2024 года, однако после вторжения украинских войск в Курскую область они были утрачены, подчеркнул он.

Сам Дональд Трамп подтвердил, что накануне встречи с Зеленским 28 декабря провел разговор с Владимиром Путиным. В публикации в соцсети Truth Social он оценил состоявшуюся беседу как «очень продуктивную». Позднее американский лидер заявил журналистам, что видит предпосылки для договоренностей и считает, что процесс урегулирования может наконец ускориться.

Встреча Трампа и Зеленского во Флориде стала третьей личной встречей лидеров с момента возвращения Трампа в Белый дом. По словам источника Fox News, накануне переговоров Зеленский испытывал тревогу и тщательно готовился к разговору с американским президентом. В центре обсуждений, по данным источника, находился поддерживаемый США 20-пунктный план мирного урегулирования, который разрабатывался в течение нескольких недель и предполагает компромиссы со стороны как Киева, так и Москвы.

По данным издания, одним из основных осложняющих мирный процесс факторов остается отказ Путина от прямых контактов с Зеленским. Последний телефонный разговор между ними состоялся более пяти лет назад на фоне неудачной операции украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК «Вагнер». После этого, утверждает источник Fox News, Путин категорически отказывался от разговоров с украинским лидером. Однако даже в ходе прошлых переговоров российский политик вел себя сдержанно и был немногословен, тогда как Зеленский стремился наладить контакт и придерживался заранее подготовленных тезисов, говорится в статье.

Организация прямого телефонного разговора между Путиным и Зеленским рассматривается в Вашингтоне как важный шаг в подготовке мирного процесса и потенциальное дипломатическое достижение Трампа, пишет Fox News.



