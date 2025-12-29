EN
Трамп назвал самый сложный пункт в переговорах по мирному плану

2 минуты чтения 07:32

Лидеры США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский оценили прогресс в согласовании пунктов плана по завершению конфликта между Россией и Украиной. Политики поделились своими мыслями во время совместной пресс-конференции, прошедшей после переговоров в резиденции Трампа Мар-а-Лаго, пишет Би-би-си.

Трамп заявил, что стороны достигли прогресса в 95% при обсуждении мирного плана. Главным вопросом, препятствующим окончанию войны, он назвал территориальные споры между Москвой и Киевом.

Эту проблему он назвал «нерешенной», но заявил о возможности прогресса и по этому вопросу, не назвав конкретных способов, которыми можно достичь согласия между Россией и Украиной. Зеленский оценил общий прогресс переговоров в 90%, заявил о согласованности гарантий безопасности со стороны США на 100%, высокой степени готовности соместных гарантий безопасности со стороны США и Европы, а также о проработке плана восстановления Украины.

Президент Украины согласился, что территориальный вопрос остается нерешенным. Он отметил, что окончательный мирный план, вероятно, придется вынести на референдум или представить в украинский парламент для ратификации.

Во время пресс-конференции Трамп также рассказал о позиции Путина по завершению войны. По словам президента США, Кремль не согласен на заключение длительного перемирия для проведения референдума в Украине. Москва, как отметил Трамп, не хочет прекращать ведение боевых действий, если есть перспектива их продолжения в дальнейшем. При этом стороны ищут возможность обойти это возражение со стороны Путина.

Переговоры между украинской и американской стороной продолжатся в ближайшие дни, заявил Зеленский. Политик также отметил, что Трамп согласился принять делегацию европейских и украинских лидеров в январе. Во время пресс-конфереции президент США отметил, что у него нет крайнего срока для завершения российско-украинского конфликта — его цель состоит в прекращении войны.

