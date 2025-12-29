EN
Криминал

Роспотребнадзор обнаружил опасные химикаты в безалкогольном напитке

2 минуты чтения 16:48

В пяти из восьми образцов безалкогольного напитка Aloe Vera были обнаружены летучие органические соединения, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Последняя фотография
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
Криминал6 минут чтения

Специалисты брали образцы напитка, изготовленного в разное время — в августе, октябре и декабре 2025 года. Также исследование затронуло концентрат, используемый при производстве, и упаковку. В концентрате были обнаружены летучие органические соединения.

Летучие органические соединения — это группа веществ, которые легко испаряются при комнатной температуре, например, из красок и лаков, а также выделяются растениями. Они могут вызывать головные боли, головокружения, раздражение глаз и горла. Некоторые из них, к примеру, формальдегид или бензол, — токсичные и канцерогенные.

В Роспотребнадзоре рассказали, что продолжат исследовать напиток, в том числе на незаявленные вещества. Помимо этого, деятельность производителя Aloe Vera — ООО «Вельта-Пенза» — приостановлена с 26 декабря.

«Производственные помещения опечатаны, действие декларации о соответствии на указанную продукцию прекращено», — добавили в ведомстве.

Проверка напитка началась после публикаций в СМИ о ребенке, который 26 декабря получил ожог гортани, сделав глоток напитка Aloe Vera. Отец пострадавшего рассказал РЕН ТВ, что из бутылки шел нехарактерный запах.

После этого сотрудники одного из московских супермаркетов «Магнит» вскрыли партию напитка и обнаружили ацетон в четырех бутылках с датой изготовления 11 августа 2025 года, писал телеграм-канал Mash.

По его данным, на неприятный запах и вкус Aloe Vera сообщали и раньше. В частности, в январе у жителя Рязани заболел живот после бутылки напитка. В октябре на привкус «бензина и химозы» от Aloe Vera жаловался петербуржец. В ноябре о странном запахе рассказывали покупатели из Москвы, отмечал телеграм-канал.

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
Экономика33 минуты чтения

После этого Следственный комитет начал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Роспотребнадзоре запретили «Магниту» реализацию партии Aloe Vera, в которой было обнаружено постороннее вещество. В ответ сеть пообещала изъять весь напиток из продажи.

Также Роспотребнадзор потребовал от официального оператора системы маркировки товаров «Честный знак» и Ассоциации компаний интернет‑торговли остановить продажу напитка на торговых площадках. «Честный знак» заблокировал 138 тысяч бутылок Aloe Vera как в магазинах, так и на онлайн-площадках.

Роспотребнадзор призвал покупателей воздержаться от употребления напитка до окончательных результатов экспертиз.

