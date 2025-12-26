EN
Общество

Популярный напиток сняли с российских прилавков из-за примеси ацетона

2 минуты чтения 22:28

Магазины «Магнит» стали экстренно изымать из продажи напиток «Алое вера». После жалоб покупателей на странный привкус в нем обнаружили ацетон, сообщает ТАСС.

Утром в магазине «Магнит», расположенном на юго-западе Москвы, ребенок отпил из бутылки «Алое вера» и обжег гортань. Сразу после этого сотрудники магазина вскрыли всю партию напитка и вызвали полицию.

«Мы прямо сейчас снимаем с реализации всю продукцию данного поставщика, в том числе «Алое вера», блокируем продажу данной позиции на кассах во всех магазинах «Магнит», чтобы полностью исключить вероятность ее покупки», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы магазина.

В ближайшее время «Магнит» проведет лабораторные исследования напитка, чтобы установить, соответствует ли он нормам качества. Поставщика «Алое вера» ждет внеплановая проверка и аудит, отметили в пресс-службе.

Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру
Политика25 минут чтения

Также на ситуацию отреагировали в Роспотребнадзоре. В ведомстве заявили, что приняли срочные меры по «приостановлению реализации указанной продукции в розничных точках продаж». Для этого через систему маркировки «Честный знак» заблокировали продажу 138 тысяч бутылок напитка «Алоэ вера».

Ранее в частном пансионате, находящимся в подмосковном поселке Видное, три человека погибли в результате отравления. Еще 15 человек были госпитализированы в больницы Московской области. По информации Mash, персонал два дня не вызывал врачей для пострадавших — сотрудники п пансионата пытались лечить людей сами и тянули время до последнего. При этом от родственников всю информацию об отравлении скрывали.

