EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Почтовая служба европейской страны анонсировала доставку последнего бумажного письма

2 минуты чтения 15:14 | Обновлено: 15:17

Датская национальная почтовая служба PostNord прекратит доставку бумажных писем 30 декабря, сообщило Politico.

С 2000 года число физических писем, которые поступают PostNord, сократилось более чем на 90%. Из-за этого в 2024 году почтовая служба Дании сообщила об операционном дефиците в размере 428 миллионов крон (больше пяти миллиардов рублей).

Решение PostNord прекратить доставку бумажных писем означает сокращение 1500 рабочих мест. Помимо этого, с улиц датских городов пропадут 1500 красных почтовых ящиков.

PostNord начала доставлять бумажные письма в 1624 году. Сейчас Дания — одна из самых цифровизированных стран в мире, поэтому почтовая служба сосредоточится на доставке посылок с заказами из интернета — регулярные онлайн-покупки совершают восемь из десяти датчан.

Молочный поросенок и медовуха
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
Общество10 минут чтения

При этом датское законодательство гарантирует гражданам право на отправку и получение бумажных писем. Так как PostNord перестанет предоставлять эти услуги, ее место с января займет компания Dao. С нового года датчане, которые захотят отправить письмо внутри страны или за границу, смогут принести их в одно из отделений этой сети.

В 2025 году Dao уже обработала 30 миллионов писем. В следующем году компания получит 110 миллионов крон (более миллиарда рублей) государственных субсидий. На своем сайте почтовая служба привела данные, которые свидетельствуют о возрождении интереса к бумажной корреспонденции среди молодых датчан.

Dao намерена воспользоваться этой тенденцией, снизив плату за доставку писем и увеличив свои производственные мощности до 80 миллионов писем в 2026 году.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Из говна и палок»
Экономика
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
00:01
Последняя фотография
Криминал
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
17:00 28 декабря
Молочный поросенок и медовуха
Общество
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
00:01 28 декабря
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Экономика
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
00:01 26 декабря
Советская пропаганда называла их людоедами
Политика
Советская пропаганда называла их людоедами
Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями
00:01 25 декабря

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян