Почтовая служба европейской страны анонсировала доставку последнего бумажного письма

Датская национальная почтовая служба PostNord прекратит доставку бумажных писем 30 декабря, сообщило Politico.

С 2000 года число физических писем, которые поступают PostNord, сократилось более чем на 90%. Из-за этого в 2024 году почтовая служба Дании сообщила об операционном дефиците в размере 428 миллионов крон (больше пяти миллиардов рублей).

Решение PostNord прекратить доставку бумажных писем означает сокращение 1500 рабочих мест. Помимо этого, с улиц датских городов пропадут 1500 красных почтовых ящиков.

PostNord начала доставлять бумажные письма в 1624 году. Сейчас Дания — одна из самых цифровизированных стран в мире, поэтому почтовая служба сосредоточится на доставке посылок с заказами из интернета — регулярные онлайн-покупки совершают восемь из десяти датчан.

При этом датское законодательство гарантирует гражданам право на отправку и получение бумажных писем. Так как PostNord перестанет предоставлять эти услуги, ее место с января займет компания Dao. С нового года датчане, которые захотят отправить письмо внутри страны или за границу, смогут принести их в одно из отделений этой сети.

В 2025 году Dao уже обработала 30 миллионов писем. В следующем году компания получит 110 миллионов крон (более миллиарда рублей) государственных субсидий. На своем сайте почтовая служба привела данные, которые свидетельствуют о возрождении интереса к бумажной корреспонденции среди молодых датчан.

Dao намерена воспользоваться этой тенденцией, снизив плату за доставку писем и увеличив свои производственные мощности до 80 миллионов писем в 2026 году.