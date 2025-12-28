Россиянка обвинила школьного учителя в избиении ее сына затылком о стену

Жительница Новосибирска обвинила учителя основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР, раньше предмет назывался ОБЖ) в избиении ее 14-летнего сына. Школьник рассказал, что педагог бил его затылком о стену. Об этом сообщает «Сибирский экспресс» и «Новосибирск онлайн».

По их данным, накануне утром подросток позвонил матери из школы и рассказал об избиении. По словам его матери, она приехала в учебное заведение и вызвала скорую помощь, которая отвезла школьника Детскую городскую клиническую больницу №1. Там подростку диагностировали ссадины в области висков, множественные ушибы мягких тканей висков и затылка, а также ушибы передней поверхности шеи и передней стенки грудной клетки.

Мать школьника также заявила, что «в результате действий учителя» ее сыну повредили гипс, который ему наложили в начале декабря из-за перелома ладьевидной кости. В больнице школьнику наложили новую повязку.

Женщина добавила, что она обратилась в полицию, а учителя уволили в день происшествия. При этом директор школы, как утверждает мать подростка, предупредил о возможных проблемах, если ее сын будет доучиваться в той же школе.

«В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение об обратившемся несовершеннолетним с телесными повреждениями. Он при законном представителе был опрошен, выдано направление на прохождение [судебно-медицинской экспертизы», — заявили СМИ в пресс-службе МВД. Там добавили, что сейчас сотрудники ведомства проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Новосибирске подростки избили второклассника. По данным местных СМИ, это произошло в торговом центре из-за того, что ребенок обзывал девочек «дурами».