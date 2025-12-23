Группа девочек избила и отпинала второклассника

В Новосибирске группа подростков в возрасте 15 и 16 лет избила и отпинала второклассника с ограниченными возможностями здоровья, пишет телеграм-канал «Инцидент.Новосибирск». Полиция и Следственный комитет сообщили, что начали проверку.

22 декабря «Инцидент.Новосибирск» со ссылкой на очевидцев сообщил, что в торговом центре по улице Высоцкого подростки напали на второклассника, который обзывал девочек «дурами». «Сначала работники его пытались выгнать из ТЦ, он их послал, толкнул, обматерил и убежал. Подростки вышли за ним на улицу и избили», — рассказал очевидец.

Телеграм-канал также опубликовал видео, в котором девочка догоняет мальчика и бьет его по лицу. В следующем кадре ребенок уже лежит в сугробе в окружении толпы подростков. В какой-то момент один из них подходит к рыдающему второкласснику и пинает его.

«За что вы меня бьете?» — закричал пострадавший. После этого вопроса ему нанесли еще один удар ногой.

По факту произошедшего региональная полиция начала проверку. «Данная информация была зарегистрирована сотрудниками полиции Отдела полиции №6 «Октябрьский» Управления МВД России по городу Новосибирску в установленном порядке. В настоящий момент полицейскими проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к совершению противоправного деяния», — говорится в сообщении Главного управления МВД по Новосибирской области.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

Издание «Новосибирск онлайн» со ссылкой на региональную прокуратуру сообщил, что личности нападавших предварительно установлены. Сотрудники ведомства, как отмечается, оценивают работу органов системы профилактики и устанавливают все обстоятельства происшествия.

В начале декабря в соцсетях распространилось видео, в котором двое 17-летних подростков напали на школьницу в Екатеринбурге, избили ее бутылками и дубинками, порезали руку и вырезали канцелярским ножом на ее теле букву «Ж». «Екатеринбург онлайн» писал, что нападавшие обвинили школьницу в краже наркотиков, которые она должна была распространить.