СМИ: сбежавший российский военный изнасиловал 5-летнюю девочку в багажнике машины

Российского военного из Тюменской области, 47-летнего Сергея (имя изменено) признали виновным в «насильственных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста» и приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает портал «Тюмень онлайн».
По его данным, Сергей подписал контракт с Минобороны в марте прошлого года, находясь в колонии. Тогда он отбывал наказание за кражу. Весной этого года мужчина приехал в родное село — какое именно, не уточняется.
В июне к Сергею пришла в гости местная жительница Ирина с пятилетней дочерью. Пока взрослые сидели за столом и выпивали, девочка играла во дворе. Когда Ирина заснула, Сергей отнес ее дочь в багажник машины, залез туда сам и изнасиловал ребенка. «Тюмень онлайн» пишет, что на одежде девочки нашли сперму мужчины.
Проснувшись, Ирина нашла свою дочь в машине. Девочка «была очень испугана и плакала». Она рассказала матери о случившемся. Расследованием дела занимался военный следственный отдел. Сергей признал вину и раскаялся, пишет портал. Приговор ему вынес Екатеринбургский гарнизонный военный суд.
Отмечается, что в ходе расследования выяснилось, что в момент совершения преступления Сергей должен был находиться на службе, из-за чего мужчину будут судить за самовольное оставление части. Это дело уже передано в суд, сообщает «Тюмень онлайн».
Ранее стало известно, что в Тюменской области задержали другого местного жителя, который вернулся с войны в Украине, взял в заложницы и изнасиловал 17-летнюю девушку, искавшую работу няней.