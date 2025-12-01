EN
Криминал

СМИ: военный взял в заложники и многократно изнасиловал предложившую услуги няни несовершеннолетнюю девушку

2 минуты чтения 17:40 | Обновлено: 18:39
СМИ: военный взял в заложники и многократно изнасиловал предложившую услуги няни несовершеннолетнюю девушку

В Тюменской области задержан 36-летний местный житель, вернувшийся с войны в Украине. Его обвиняют в незаконном лишении свободы и изнасиловании 17-летней девушки, сообщает «Тюмень онлайн».

Мужчина увидел ее объявление о поиске работы няней и предложил встретиться. Он привел девушку к себе домой, объяснив, что его ребенок якобы спит. Там, как пишет издание, военный сначала удерживал девушку в подвале, приковав наручниками. Затем отвел в спальню, где пристегнул наручниками и обмотал руки изолентой. Девушка была в заложниках больше суток, и все это время мужчина периодически насиловал ее.

По информации «Тюмень онлайн», военный боялся, что девушка обратится в полицию. Именно поэтому он долго не отпускал ее и требовал написать признание, что это половая связь была по обоюдному согласию участников. Он также предлагал подростку ежемесячные выплаты за молчание.

Журналистам стало известно, что задержанный ранее уже неоднократно был судим. По словам родственников, он трижды отбывал наказание, в том числе за кражу и за изнасилование с угрозой убийства. Самый суровый срок за последнее преступление ему смягчили и заменили остаток на принудительные работы. Летом 2024 года Игорь подписал контракт с Минобороны и уехал на войну, а вернулся зимой 2025 года в отпуск по ранению.

Следователи также проверяют работу онлайн-площадки, через которую девушка разместила объявление о работе няней. Представители сервиса заявили, что готовы предоставить необходимые материалы по запросу следствия. На сайте в разделе «няни» размещены почти 200 анкет, в том числе от несовершеннолетних.

Минувшей весной двух военных из Свердловской области отправили в СИЗО по подозрению в изнасиловании 16-летней школьницы. По версии следствия, мужчины находились в отпуске со своими семьями в Петербурге. Там они познакомились с девушкой, привели ее в отель, где остановились с женами и детьми, сняли номер и изнасиловали подростка.

Фото:Pexels

