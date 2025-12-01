СМИ: военный взял в заложники и многократно изнасиловал предложившую услуги няни несовершеннолетнюю девушку

В Тюменской области задержан 36-летний местный житель, вернувшийся с войны в Украине. Его обвиняют в незаконном лишении свободы и изнасиловании 17-летней девушки, сообщает «Тюмень онлайн».

Мужчина увидел ее объявление о поиске работы няней и предложил встретиться. Он привел девушку к себе домой, объяснив, что его ребенок якобы спит. Там, как пишет издание, военный сначала удерживал девушку в подвале, приковав наручниками. Затем отвел в спальню, где пристегнул наручниками и обмотал руки изолентой. Девушка была в заложниках больше суток, и все это время мужчина периодически насиловал ее.



По информации «Тюмень онлайн», военный боялся, что девушка обратится в полицию. Именно поэтому он долго не отпускал ее и требовал написать признание, что это половая связь была по обоюдному согласию участников. Он также предлагал подростку ежемесячные выплаты за молчание.

Лучшие страны для иммигрантов Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу? Общество 12 минут чтения

Журналистам стало известно, что задержанный ранее уже неоднократно был судим. По словам родственников, он трижды отбывал наказание, в том числе за кражу и за изнасилование с угрозой убийства. Самый суровый срок за последнее преступление ему смягчили и заменили остаток на принудительные работы. Летом 2024 года Игорь подписал контракт с Минобороны и уехал на войну, а вернулся зимой 2025 года в отпуск по ранению.

Следователи также проверяют работу онлайн-площадки, через которую девушка разместила объявление о работе няней. Представители сервиса заявили, что готовы предоставить необходимые материалы по запросу следствия. На сайте в разделе «няни» размещены почти 200 анкет, в том числе от несовершеннолетних.



Минувшей весной двух военных из Свердловской области отправили в СИЗО по подозрению в изнасиловании 16-летней школьницы. По версии следствия, мужчины находились в отпуске со своими семьями в Петербурге. Там они познакомились с девушкой, привели ее в отель, где остановились с женами и детьми, сняли номер и изнасиловали подростка.