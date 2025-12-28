EN
Умерла легенда французского кино Брижит Бардо

2 минуты чтения 12:57 | Обновлено: 13:48

Французская актриса Брижит Бардо умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщили Le Figaro и BFMTV со ссылкой на Фонд Брижит Бардо. Le Figaro называет Бардо самой красивой женщиной ХХ века, а BFMTV отмечает, что актриса обладала самыми известными инициалами в истории кинематографа.

Бардо родилась в 1934 году в Париже и дебютировала в кино в возрасте 18 лет в комедии «Нормандская дыра» Жана Буайе. После этого она неоднократно появлялась на экране в эпизодических ролях, а всемирную известность Бардо получила, снявшись в фильме своего первого мужа Роже Вадима «И Бог создал женщину» 1956 года. 

За свою карьеру Бардо снялась в 46 фильмах, среди которых «Истина» (1960), «Презрение» (1963), «Вива, Мария!» (1965), «Дорогая Брижит» (1965), «Мужское — женское» (1966). 

Бардо стала одной из самых известных актрис в мире и сохраняла этот статус на протяжении многих лет. Так, фильм Анри-Жоржа Клузо «Истина» посмотрели около шести миллионов зрителей, а сама актриса считала его лучшим в карьере.

В конце 1960-х и начале 1970-х годов Бардо отказалась от предложенных ей ролей в Голливуде — ее приглашали на съемки шестого фильма о Джеймсе Бонде «На секретной службе ее величества» и «Аферы Томаса Крауна», сценарий к которому был написан специально для Бардо. Актриса также отказалась сниматься в двух фильмах Лукино Висконти.

В середине 1970-х Бардо завершила карьеру актрисы, назвав позже это решение «лучшим в ее жизни». «Я почувствовала, что больше нет хороших историй, красивых сценариев, хороших диалогов, нет режиссеров. Именно поэтому я приняла решение остановиться», — заявила она BFMTV в мае 2025 года.

Помимо актерской карьеры, Бардо известна как пионер в борьбе против жестокого обращения с животными. Она инициировала сбор пожертвований для брошенных собак и осудила охоту на тюленей в 1976 году. В 1986 году Бардо основала свой фонд. Актриса критиковала своих бывших коллег, которые носили натуральный мех, а в 1999 год высказалась о Владимире Путине, который, по ее мнению, «сделал для защиты животных больше, чем [французские] сменявшие друг друга президенты».

При этом в начале 2000-х Бардо критиковали за расистские высказывания об иммигрантах и ​​мусульманах. Актриса резко критиковала «исламизацию Франции» и оскорбляла представителей ЛГБТ. В одной из своих книг она назвала гомосексуалов «низкопробными трусами, трансвеститами всех мастей, объектами для цирковых представлений».

