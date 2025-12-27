EN
Мир

Зеленский перед встречей с Трампом очертил «красные линии» Украины

2 минуты чтения 16:50

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «красные линии», которые, по его словам, не подлежат пересмотру. Об этом он заявил в беседе с журналистами, передают украинский телеканал ТСН и УНИАН.

«Безусловно, есть красные линии сегодня для Украины и украинского народа. И я уверен, что есть компромиссные предложения. Все эти вопросы, они очень чувствительны, это и территории, и ЗАЭС, где вы знаете мою позицию, что юридически мы ничего признавать не будем в любых условиях», — сказал украинский лидер.

По его словам, перед принятием любых решений будет вестись диалог с обществом, поскольку именно народ Украины является главным субъектом этих решений. Зеленский подчеркнул, что обсуждение может проходить в общественном формате через референдум или посредством законодательных изменений.

«Кроме территориальных вопросов, Запорожской станции, есть гарантии безопасности, которые для нас очень важны. Вот сегодня Россия продемонстрировала, как она реагирует на мирные переговоры Украины и Соединенных Штатов Америки об окончании войны России против Украины. Они массово атаковали Украину. Именно на пути к мирным переговорам Россия показывает свой ответ на это», — заявил украинский президент.

Во время беседы с журналистами Зеленский также назвал состав украинской делегации на переговорах с президентом США Дональдом Трампом, которые пройдут 28 декабря в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По его словам, в переговорную группу войдут секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица, внештатный советник Офиса Президента Александр Бевз и министр экономики Алексей Соболев.

CNN со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников пишет, что встреча Трампа и Зеленского пройдет без участия европейских лидеров.

