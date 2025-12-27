EN
Криминал

Подросток зарезал бывшего одноклассника во время новогодней елки

2 минуты чтения 19:15

В республике Тыва студент Ак-Довуракского горного техникума пришел в местную школу и напал с ножом на 17-летнего ученика. Пострадавший погиб на месте от полученных ранений, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел сегодня, 27 декабря в школе № 1, расположенной в селе Кызыл-Мажалык. По версии следствия, на территории учебного заведения 17-летний первокурсник поссорился со школьником, а затем ударил его ножом. В региональном МВД уточнили, что подростки ранее были одноклассниками. 

«Сегодня в правоохранительные органы Барун-Хемчикского района поступило сообщение об обнаружении тела 17-летнего учащегося с внешними признаками насильственной смерти», — говорится в пресс-релизе регионального Следкома.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ч. 1 ст. 105 УК). Прокуратура республики отчиталась, что организовала проверку.

Расследование инцидента ведет и Министерство образования республики. На место, как сообщает ведомство, была направлена межведомственная рабочая группа.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на учеников школы пишет, что убийство произошло во время новогодней елки. По информации источника РЕН ТВ, 17-летний подозреваемый — бывший ученик школы, который отчислился после окончания девятого класса. 

16 декабря в общеобразовательной школе в Одинцовском районе Московской области произошел резонансный инцидент. 15-летний старшеклассник по имени Тимофей надел футболку с надписью «No Lives Matter» («Ничьи жизни не важны») и пронес в здание нож и газовый баллончик. После этого, включив камеру, он начал ходить по кабинетам в поисках «темноволосой» учительницы.

В какой-то момент, к нему подошел охранник, которого он обрызгал из газового баллончика и ударил ножом. Затем Тимофей догнал убегавшего от него малолетнего ученика, прокричал: «Ты кто по национальности? Хана тебе», и нанес ему многочисленные удары ножом. Ребенок погиб.

Радио «Азаттык» пишет, что убитым был 10-летний Кобилджон Алиев — сын 35-летней гражданки Таджикистана Нилуфар Сафоевой. По факту убийства Министерство иностранных дел Таджикистана осудило нападение на гражданина страны, которое, как отмечалось, было совершено по мотивам национальной ненависти.

