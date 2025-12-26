СМИ: попавший под санкции США «Лукойл» потратил десятки миллионов рублей на корпоратив

Одна из крупнейших нефтяных компаний России «Лукойл», которая после введения американских санкций была вынуждена начать поиски покупателя на свой иностранный бизнес, устроила дорогостоящий корпоратив для своих топ-менеджеров в центре Москвы. Об этом сообщил близкий к силовикам Mash.

«Мегакорпоратив», по данным телеграм-канала, обошелся «Лукойлу» минимум в 60 миллионов рублей. Mash утверждает, что мероприятие прошло в трехэтажном особняке Modus в центре столицы. По подсчетам канала, только на аренду зала и его оборудования ушло больше трех миллионов рублей.

«В меню премиальные мясные деликатесы, фрукты, салаты, горячее, алкоголь и специальный новогодний торт», — утверждает канал.

Основные же траты «Лукойла» пришлись на выступивших на корпоративе артистов. Гостей праздника развлекали Филипп Киркоров, Надежда Кадышева, Татьяна Буланова, а также Валерий Леонтьев, который, как утверждается, специально прилетел для этого прилетел из Майами.

Mash утверждает, что за всех артистов организаторы корпоратива «Лукойла» заплатили 40 миллионов рублей. «Потому что договаривались заранее. Главная звезда — Валерий Леонтьев, который приехал в Москву специально под корпоратив. Получил около 15 миллионов рублей», — пишет канал.

В конце октября 2025 года США ввели одни из самых действенных санкций с начала войны в Украине в отношении двух российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла». Позже стало известно, что из-за этого «Лукойл» начал поиски покупателя на свои зарубежные активы и спровоцировал борьбу за свой иностранный бизнес. По последним данным Reuters, «Лукойл» может продать свои активы американскому банку.

«Роснефть», в свою очередь, вовсе оказалась на пороге масштабного кризиса. У компании падает добыча, а также доходы. У России в целом осталось только одно крупное месторождение нефти — проект компании Игоря Сечина «Восток Ойл».

