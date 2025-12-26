EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: попавший под санкции США «Лукойл» потратил десятки миллионов рублей на корпоратив

2 минуты чтения 09:46 | Обновлено: 10:19

Одна из крупнейших нефтяных компаний России «Лукойл», которая после введения американских санкций была вынуждена начать поиски покупателя на свой иностранный бизнес, устроила дорогостоящий корпоратив для своих топ-менеджеров в центре Москвы. Об этом сообщил близкий к силовикам Mash.

«Мегакорпоратив», по данным телеграм-канала, обошелся «Лукойлу» минимум в 60 миллионов рублей. Mash утверждает, что мероприятие прошло в трехэтажном особняке Modus в центре столицы. По подсчетам канала, только на аренду зала и его оборудования ушло больше трех миллионов рублей. 

«В меню премиальные мясные деликатесы, фрукты, салаты, горячее, алкоголь и специальный новогодний торт», — утверждает канал.

Основные же траты «Лукойла» пришлись на выступивших на корпоративе артистов. Гостей праздника развлекали Филипп Киркоров, Надежда Кадышева, Татьяна Буланова, а также Валерий Леонтьев, который, как утверждается, специально прилетел для этого прилетел из Майами.

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
Экономика19 минут чтения

Mash утверждает, что за всех артистов организаторы корпоратива «Лукойла» заплатили 40 миллионов рублей. «Потому что договаривались заранее. Главная звезда — Валерий Леонтьев, который приехал в Москву специально под корпоратив. Получил около 15 миллионов рублей», — пишет канал.

В конце октября 2025 года США ввели одни из самых действенных санкций с начала войны в Украине в отношении двух российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла». Позже стало известно, что из-за этого «Лукойл» начал поиски покупателя на свои зарубежные активы и спровоцировал борьбу за свой иностранный  бизнес. По последним данным Reuters, «Лукойл» может продать свои активы американскому банку.

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
Экономика33 минуты чтения

«Роснефть», в свою очередь, вовсе оказалась на пороге масштабного кризиса. У компании падает добыча, а также доходы. У России в целом осталось только одно крупное месторождение нефти — проект компании Игоря Сечина «Восток Ойл».

Об этих и других проблемах крупнейших российских компаний «Холод» подробно рассказывает в материале спецпроекта «Национальное достояние».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Экономика
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
00:01
Советская пропаганда называла их людоедами
Политика
Советская пропаганда называла их людоедами
Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями
00:01 25 декабря
Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
00:01 24 декабря
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Экономика
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
00:01 23 декабря
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01 22 декабря
Странные узлы
Криминал
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
17:00 21 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников