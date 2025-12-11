СМИ: «Лукойл» захотел продать зарубежный бизнес американскому банку

Зарубежные активы российской нефтяной компании «Лукойл» привлекли внимание множества иностранных покупателей. Однако «Лукойл» склоняется к предложению инвестиционного банка Xtellus Partners из США, сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

В состав зарубежных активов одной из крупнейших нефтедобывающей компании России входят как проекты по добыче нефти и газа, так и более двух тысяч автозаправочных станций. Сделка предполагает, что все эти активы стоимостью порядка 12 миллиардов долларов перейдут американским инвесторам, которые взамен передадут российской стороне принадлежащие «Лукойлу» ценные бумаги.

27 октября компания уже объявляла, что приняла предложение Торбьерна Торнквиста, владельца международной энергетической компании Gunvor. Тогда же «Лукойл» взял на себя обязательства не вести переговоры с другими покупателями.

Однако потенциальную сделку сорвало министерство финансов США, заявив о связях Gunvor с Россией, после чего компания отозвала свою заявку. До 2014 года совладельцем Gunvor близкий к Владимиру Путину российский бизнесмен Геннадий Тимченко, который успел за день до введения против него санкций США, 19 марта 2024 года, продать свою долю в 43,5%. Она полностью перешла Торнквисту.

Также зарубежные активы «Лукойла», как сообщал Reuters, хотел выкупить бывший владелец одного из крупнейших в мире порнопорталов Pornhub австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр.

«Лукойл» был вынужден искать покупателя на свои зарубежные активы после того, как 22 октября вместе с «Роснефтью» попал под санкции США и Великобритании.