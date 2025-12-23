EN
У России осталось только одно крупное месторождение нефти

2 минуты чтения 14:28 | Обновлено: 14:29

К концу 2025 года у России осталось только одно крупное месторождение нефти — это проект «Восток Ойл» компании «Роснефть». Однако проблема в том, что крупнейшая российская нефтяная компания в нынешних условиях не способна начать его активную разработку из-за чего добыча нефти в ближайшие годы начнет сокращаться. К такому выводу пришел «Холод» в материале спецпроекта «Национальное достояние», в котором подробно разбираются проблемы «Роснефти» и других крупнейших компаний России.

«Восток Ойл» — одно из любимых месторождений главы компании Игоря Сечина: в 2020 году он даже подарил Путину бутылку с нефтью, добытой в рамках проекта. Он утверждал, что это «премиальная», «лучшая в мире нефть». Начать разработку месторождения изначально планировалось в 2024 году, и уже на первом этапе объем отгрузки должен составить 30 миллионов тонн нефти в год.

Однако в конце 2024 года Сечин признал, что запуск «Восток Ойл» откладывается как минимум на два года. Выступая на Веронском евразийском экономическом форуме в ОАЭ, он заверил, что ничего страшного не происходит, а в 2026 году «динамика будет более позитивной». Компания не делится подробностями работ, однако существуют обоснованные подозрения, что выполнить обещания не удастся.

Во-первых, у компании нет танкеров для поставок, так как месторождение находится в труднодоступной арктической зоне, а для этого нужны специальные суда класса Arc7, которых нет даже на вторичном рынке. Во-вторых, спутниковые снимки показывают минимальную активность на месторождении, из чего эксперты делают вывод, что раньше 2028 года добыча на «Восток Ойле» не может начаться в принципе. Также аналитики допускают, что заявленный с помпой проект просто себя не оправдал и на самом деле он гораздо меньше заявленных шести миллиардов тонн.

«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
Экономика19 минут чтения

Помимо «Восток Ойла» у «Роснефти» могут возникнуть проблемы и на более скромных месторождениях, что ставит под угрозу стабильность добычи компании, для поддержания которой необходимо все время вводить в работу новые месторождения. При этом санкции лишают Россию необходимых для этого оборудования и технологий. В результате в стране остается все меньше месторождений, которые российские компании могут начать разрабатывать самостоятельно.

По данным Минприроды, более 50% всей добываемой в России нефти относится к трудноизвлекаемым запасам (ТРИЗ). Это означает, что ее добыча связана с дополнительными издержками. По оценкам экспертов, в 2019–2021 годах доля ТРИЗ в общем объеме добычи составляла 38%, в 2025-м — 50–57%, а 2030-му превысит 60%.

К тому же инвестировать в новые месторождения «Роснефти» становится все сложнее из-за финансовых проблем. Они обусловлены одновременным ростом долговой и налоговой нагрузок. При этом первая уже находится на рекордно высоком уровне, а вторая продолжает расти на фоне больших расходов государства на войну в Украине. Совокупность этих факторов подрывает стабильность добычи «Роснефти» в ближайшие годы.Подробнее о проблемах «Роснефти» можно прочитать в большом материале «Холода».

Автор:Тимофей Астахов

