Известный музыкальный журнал Billboard сообщил об историческом рекорде, который смогла установить популярная американская певица Мэрайя Кэри. Ее песни продержались на первой строчке главного американского хит-парада Billboard Hot 100 в общей сложности 100 недель.

Наибольший вклад в установление рекорда внесла популярная рождественская композиция певицы «All I Want for Christmas Is You». Этот трек возглавлял хит-парад Billboard в течение 21 недели.

Выпущенная в 1994 году песня возглавляла рождественские чарты течение семи лет, а 21 неделя проведенная треком на вершине хит-парада сама по себе является самым высоким показателем за всю историю журнала.

При этом в сотне самых «горячих» треков песня провела в общей сложности 78 недель, отобрав звание самого «долгоиграющего» произведения от женщин-исполнителей у песни «Levitating» Дуа Липы.

Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру Политика 25 минут чтения

Как отмечается, набрать в общей сложности 100 недель на вершине чарта Billboard Мэрайя Кэри смогла, благодаря 19 своим песням. Среди них дебютный хит певицы, выпущенный в 1990 году «Vision of Love».

Взяв отметку в 100 недель на первом месте хит-парад Billboard Кэри оставила далеко позади ближайших преследователей. Так треки известной американской певицы Рианны продержались в топе 60 недель, за ней следуют The Beatles (59 недель) и рэпер Дрейк (56 недель).

Чарт Billboard Hot 100 служит главным показателем популярности музыкальных композиций в США и составляется на основе данных о продажах, радиоротации и стриминговых прослушиваниях.