Бывшего силовика заподозрили в убийстве жены в день их развода

Жительницу города Бишкек в Кыргызстане застрелили в день развода со своим супругом — бывшим сотрудником патрульной милиции. Именно его силовики подозревают в совершении преступления, сообщает агентство «Сводка АКИpress».
По информации Главного управления внутренних дел Бишкека, 23 декабря местная жительница, имя которой не называется, развелась со своим супругом. В этот же день в одной из квартир по улице Боконбаева между ними произошла ссора. В ходе конфликта, как сообщается, 48-летний мужчина схватил травматический пистолет марки «МР-79» и выстрелил в бывшую жену. 47-летняя женщина погибла на месте от полученных травм.
По факту произошедшего милиция возбудила уголовное дело по статье «убийство». Бывшего мужа убитой задержали.
Источники «Сводка АКИpress» сообщили, что женщина развелась с супругом из-за семейного насилия. По предварительной информации, после официального развода женщина ушла на работу. Спустя некоторое время ее сестра позвонила в милицию и заявила, что женщину похитил бывший супруг.
По ее словам, мужчина подкараулил бывшую жену возле ее работы, силой посадил в машину, а затем увез в неизвестном направлении. Она также предупредила, что у бывшего зятя при себе может быть оружие. Милиция объявила план «Перехват», однако не успела вовремя найти подозреваемого. У женщины осталось двое детей.
«Сводка АКИpress» пишет, что подозреваемый — бывший старший лейтенант, инспектор-инженер патрульной службы. Мужчина, как сообщается, активно ведет соцсети, где рассказывает, что занимается пауэрлифтингом и увлекается бодибилдингом.
В начале сентября житель Москвы напал на бывшую жену и ее нового супруга с ножом. Женщина погибла от полученных травм. После этого мужчина попытался покончить с собой, порезав себя, но не довел дело до конца и был задержан.