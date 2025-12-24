Бывшего силовика заподозрили в убийстве жены в день их развода

Жительницу города Бишкек в Кыргызстане застрелили в день развода со своим супругом — бывшим сотрудником патрульной милиции. Именно его силовики подозревают в совершении преступления, сообщает агентство «Сводка АКИpress».

По информации Главного управления внутренних дел Бишкека, 23 декабря местная жительница, имя которой не называется, развелась со своим супругом. В этот же день в одной из квартир по улице Боконбаева между ними произошла ссора. В ходе конфликта, как сообщается, 48-летний мужчина схватил травматический пистолет марки «МР-79» и выстрелил в бывшую жену. 47-летняя женщина погибла на месте от полученных травм.

Странные узлы Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами Криминал 21 минута чтения

По факту произошедшего милиция возбудила уголовное дело по статье «убийство». Бывшего мужа убитой задержали.

Источники «Сводка АКИpress» сообщили, что женщина развелась с супругом из-за семейного насилия. По предварительной информации, после официального развода женщина ушла на работу. Спустя некоторое время ее сестра позвонила в милицию и заявила, что женщину похитил бывший супруг.

«Трупы из ямы стали падать в воду» Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их Политика 11 минут чтения

По ее словам, мужчина подкараулил бывшую жену возле ее работы, силой посадил в машину, а затем увез в неизвестном направлении. Она также предупредила, что у бывшего зятя при себе может быть оружие. Милиция объявила план «Перехват», однако не успела вовремя найти подозреваемого. У женщины осталось двое детей.

«Сводка АКИpress» пишет, что подозреваемый — бывший старший лейтенант, инспектор-инженер патрульной службы. Мужчина, как сообщается, активно ведет соцсети, где рассказывает, что занимается пауэрлифтингом и увлекается бодибилдингом.

В начале сентября житель Москвы напал на бывшую жену и ее нового супруга с ножом. Женщина погибла от полученных травм. После этого мужчина попытался покончить с собой, порезав себя, но не довел дело до конца и был задержан.