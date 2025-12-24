EN
Криминал

СМИ сообщили о секс-переписке обвиненной в педофилии учительницы со школьниками

2 минуты чтения 14:16

Молодая учительница из Санкт-Петербурга Афина Симеонидис, которую ранее обвинили в растлении детей, вела интимную переписку с одним из своих учеников и нарушила половую неприкосновенность мальчиков в возрасте 11 и 12 лет. Об этом без указания источника пишет «Фонтанка».

По информации издания, часть переписок с учениками была удалена. Согласно сохранившимся сообщениям, которые, как утверждается, есть в материалах дела, 22-летний педагог обсуждала с малолетним учеником «секс втроем», намекая на его друга. «Фонтанка» добавляет, что в телефоне мальчика контакт учительницы якобы был записан как «жена», себя и своего сверстника он называл в переписке ее «мужьями». Сама Симеонидис во время допроса назвала переписку шуточной, пишет издание.

Самая известная серийная убийца в России
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
Криминал14 минут чтения

В деле также есть и видео, на котором, по данным следствия, учительница обсуждает со «вторым мужем» половой орган мальчика.

Кроме того, как стало известно «Фонтанке», педагог ранее дважды нарушила половую неприкосновенность 11-летнего мальчика, с которым она совершила «половые акты в естественной и оральной форме». Второму ученику на момент интимного контакта едва исполнилось 12 лет, пишет издание.

Странные узлы
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
Криминал21 минута чтения

В школе, где обвиняемая два года преподавала английский язык, изданию сообщили, что она не работает с июня. Симеонидис там описали как отзывчивого человека, готового поддержать отстающих и проявляющего любовь к детям. Сама обвиняемая заявляла, что уволилась из школы из-за неудовлетворительных условий труда и зарплаты.

18 декабря суд арестовал Симеонидис по обвинению в насильственных действиях сексуализированного характера. По версии следствия, она приводила к себе домой 12-летних учеников, чтобы «удовлетворить свои сексуальное влечение и половые потребности». 

Однако 23 декабря Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин вступился за обвиняемую и поручил отпустить ее из СИЗО под подписку о невыезде. Отмечалось, что в деле Симеонидис появились свидетельские показания о возможной мести со стороны учеников.

