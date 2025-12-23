Глава СК вступился за обвиненную в растлении детей молодую учительницу

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изменить меру пресечения 22-летней учительнице из Петербурга Афине Симеонидис. Педагог может быть невиновна после появления в деле новых свидетельских показаний, сообщает СК.

Выборгский районный суд Петербурга арестовал молодую учительницу 18 декабря 2025 года. Девушку обвинили в насильственных действиях сексуализированного характера. Следствие полагало, что она приводила к себе домой 12-летних учеников, чтобы «удовлетворить свои сексуальное влечение и половые потребности».

Симеонидис занималась репетиторством и действительно приводила к себе домой двух учеников. Однако на допросе учительница рассказала, что обвинения против нее — это месть со стороны школьника. 12-летний мальчик якобы неоднократно признавался ей в любви при всем классе, предлагал романтические отношения и даже хватал девушку за коленки и грудь, когда они оставались одни. Симеонидис его намерения пресекала.

Мальчик со своим другом начал ходить к ней домой, чтобы подтянуть знания по английскому языку. Позже, как предполагает мать учительницы, ребята сговорились, объявив, что Симеонидис якобы занималась с ними сексом. Первое заявление на учительницу написал влюбленный ученик — он пришел в полицию сам. Спустя несколько дней аналогичное заявление написал и его друг.

Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии» Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США Мир 11 минут чтения

После того, как в деле молодой учительницы появились свидетельские показания о возможной мести со стороны учеников, председатель СК Бастрыкин поручил изменить меру пресечения обвиняемой на подписку о невыезде. Ранее петербургский суд отклонил просьбу о домашнем аресте и оставил ее в СИЗО до 15 февраля 2026 года.

Летом 2024 года девушка с отличием закончила РГПУ им. Герцена. Диплом ей вручал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Молодая учительница также с радостью делилась, что получила президентскую медаль и грамоту с подписью Владимира Путина за вклад в подготовку Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году.