СМИ рассказали о последствиях распада ЕС

Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства в Вашингтоне Далибор Рохач в своей колонке для Politico пишет, что в случае распада Евросоюза, который поддерживает администрация президента США Дональда Трампа, мир ждут «серьезные проблемы».

Так, Рохач напомнил, что без образования Евросоюза континент напоминал бы «Западные Балканы после распада бывшей Югославии: место, где все старые обиды внезапно оживают». По мнению эксперта, это было бы «особенно очевидно», если бы гипотетический распад ЕС произошел по вине «патриотических» европейских сил.

В качестве примера Рохач привел премьера Виктора Орбана, который стремится восстановить «Великую Венгрию» в том виде, какой она было до Трианонского договора 1920 года. Для этого ему нужно вернуть территории, которые сейчас входят в состав Украины, Румынии и Сербии.

При этом, как пишет Рохач, у президента Сербии Александра Вучича, который почитает диктатора Слободана Милошевича, могут быть «свои планы», и он вряд ли согласится уступить Орбану город Суботица.

В свою очередь румынский депутат Европарламента Диана Шошоакэ высказывалась о желании аннексировать «исторически румынские» территории, например Северную Буковину, у Украины.

Рохач считает, что в случае распада ЕС с его преимуществами в виде в том числе свободного передвижения внутри блока и высоким уровнем прав меньшинств, начнутся новые войны и возобновятся «замороженные» конфликты, подобные тем, что Россия и Сербия поддерживают в Приднестровье или Косово.

Эксперт отметил, что утверждения о том, что нынешний Евросоюз представляет собой «тупик европейской цивилизации», свидетельствуют о незнании истории континента, поскольку с момента падения Римской империи Европа «всегда балансировала между культурным и политическим единством и многообразием». Частью этого баланса являются и громоздкие институты ЕС, а сам блок продолжает традиции Священной Римской империи, Ганзейского союза или Польско-Литовской республики, пишет Рохач.