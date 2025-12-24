EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ рассказали о последствиях распада ЕС

2 минуты чтения 08:11 | Обновлено: 08:12

Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства в Вашингтоне Далибор Рохач в своей колонке для Politico пишет, что в случае распада Евросоюза, который поддерживает администрация президента США Дональда Трампа, мир ждут «серьезные проблемы».

Так, Рохач напомнил, что без образования Евросоюза континент напоминал бы «Западные Балканы после распада бывшей Югославии: место, где все старые обиды внезапно оживают». По мнению эксперта, это было бы «особенно очевидно», если бы гипотетический распад ЕС произошел по вине «патриотических» европейских сил.

В качестве примера Рохач привел премьера Виктора Орбана, который стремится восстановить «Великую Венгрию» в том виде, какой она было до Трианонского договора 1920 года. Для этого ему нужно вернуть территории, которые сейчас входят в состав Украины, Румынии и Сербии.

Самая известная серийная убийца в России
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
Криминал14 минут чтения

При этом, как пишет Рохач, у президента Сербии Александра Вучича, который почитает диктатора Слободана Милошевича, могут быть «свои планы», и он вряд ли согласится уступить Орбану город Суботица.

В свою очередь румынский депутат Европарламента Диана Шошоакэ высказывалась о желании аннексировать «исторически румынские» территории, например Северную Буковину, у Украины.

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
Экономика19 минут чтения

Рохач считает, что в случае распада ЕС с его преимуществами в виде в том числе свободного передвижения внутри блока и высоким уровнем прав меньшинств, начнутся новые войны и возобновятся «замороженные» конфликты, подобные тем, что Россия и Сербия поддерживают в Приднестровье или Косово.

Эксперт отметил, что утверждения о том, что нынешний Евросоюз представляет собой «тупик европейской цивилизации», свидетельствуют о незнании истории континента, поскольку с момента падения Римской империи Европа «всегда балансировала между культурным и политическим единством и многообразием». Частью этого баланса являются и громоздкие институты ЕС, а сам блок продолжает традиции Священной Римской империи, Ганзейского союза или Польско-Литовской республики, пишет Рохач.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
00:01
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Экономика
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
00:01 23 декабря
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01 22 декабря
Странные узлы
Криминал
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
17:00 21 декабря
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Политика
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру
00:01 21 декабря
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Политика
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
00:01 20 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян